شراكة بين «بيورهيلث» و«مؤسسة زايد العليا»

أبوظبي (الاتحاد)

وقّعت مجموعة «بيورهيلث»، اتفاقية شراكة مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم؛ بهدف تعزيز مشاركة هذه الفئة في المجتمع من خلال دعم منتجاتهم وخدماتهم، والارتقاء بمستويات الرعاية الصحية المقدمة لهم، وتمكين اندماجهم ومشاركتهم في المجتمع.

ويتماشى التعاون بين «بيورهيلث»، وشركة «رافد» التابعة لها، التي تعد أكبر مؤسسة للمشتريات الجماعية في القطاع الصحي في دولة الإمارات، وبين مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، مع أجندة حكومة دولة الإمارات واستراتيجية أبوظبي لأصحاب الهمم. وتهدف المبادرة، التي تشكّل جزءاً من التزامات المسؤولية المجتمعية لمجموعة «بيورهيلث»، إلى تمكين أفراد المجتمع كافة. وينصبّ التركيز الأساسي للتعاون على بناء إطار عمل يضمن شراء منتجات ينتجها أصحاب الهمم من قبل شركات مجموعة «بيورهيلث»، بما يساعد على دعم هؤلاء الأفراد ودمجهم في المجتمع بشكل أكبر.

وبموجب الاتفاقية، ستتعاون «بيورهيلث» و«رافد» مع مؤسسة زايد العليا على توفير الفرص لأصحاب الهمم عبر مبادرات متفق عليها. وفي إطار هذه الشراكة، تساعد رافد مؤسسة زايد العليا على التعريف بمنتجات وخدمات أصحاب الهمم من خلال قاعدة بيانات عملائها. كما ستولي الأولوية لسلع وخدمات المؤسسة، وذلك مع مراعاة معايير الجودة والمشتريات لديها.

وتقدّم مؤسسة زايد العليا، عن طريق مراكزها المنتشرة في أبوظبي، مجموعة من الخدمات المتكاملة التي تهدف إلى تأهيل أصحاب الهمم وتمكينهم في المجتمع. وتشمل الخدمات التدريب والتعليم والتأهيل المهني والعلاجي والرعاية الصحية والمشورة الأسرية، إلى جانب دعم الأنشطة التعليمية والرياضية.

ووقّع اتفاقية الشراكة راشد القبيسي، رئيس الشؤون المؤسسية في مجموعة «بيورهيلث»، وعبدالله عبدالعالي الحميدان، الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم.



تخطي الحواجز

وقال راشد القبيسي: «تماشياً مع رؤية قيادة الدولة لدعم أفراد المجتمع كافة، تواصل (بيورهيلث) التزامها بتمكين أصحاب الهمم. ومن خلال الاحتفاء بمهاراتهم وقدراتهم المتنوعة، نهدف إلى رفع مستوى الوعي وتخطي الحواجز وإبراز قدراتهم ومواهبهم؛ لأن الشمول يعزز الابتكار ويؤدي إلى التحوّل الإيجابي. تعاوننا مع مؤسسة زايد العليا يمكّن أصحاب الهمم مادياً وثقافياً واجتماعياً من المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة».



تغيير إيجابي

وقال عبدالله عبدالعالي الحميدان: «تعاونت مؤسسة زايد العليا على مدى السنوات الماضية مع مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة؛ بهدف إطلاق مبادرات تساند أصحاب الهمم. وتمحورت جهودنا دوماً حول تمكينهم وإحداث تغيير إيجابي في المجتمع. ونحن فخورون بالتعاون مع (بيورهيلث) و(رافد)، اللتين لن يقتصر دورهما على تمكين أصحاب الهمم اجتماعياً، بل ستساهمان أيضاً في تحقيق الاستقلال المالي لهم، وهو ما يؤكد التزام (بيورهيلث) بتعزيز مفاهيم الشمولية و المساواة».

وأضاف: «تسويق منتجات المؤسسة المصنعة بأنامل منتسبيها أصحاب الهمم والتي تحمل العلامة التجارية (النحلة)، وتشمل الدعامات الطبية للأطراف عبر طباعتها بواسطة طابعة ثلاثية الأبعاد أو الأطراف الاصطناعية والمنسوجات الطبية (مثل أطقم التمريض والأطباء ومفارش الأسرّة والمناشف) عن طريق شركة رافد، يمثل خطوة جيدة في إطار جهودنا نحو الوصول لأكبر شريحة من المؤسسات الطبية والعملاء، ويمثل ثقة من الشركة في جودة الإنتاج الذي تقدمه مؤسسة زايد العليا».



التزام

يتماشى التعاون مع التزام «بيورهيلث» بدعم برنامج القيمة الوطنية المضافة والموردين المحليين. والتزمت المجموعة بتخصيص مشتريات محلية تبلغ قيمتها 13 مليار درهم بحلول عام 2032، وذلك ضمن سياق دعمها لتطوير قطاعي التصنيع والصناعة المحليين في دولة الإمارات، وتوطيد مستويات تنافسية الدولة إقليمياً وعالمياً.