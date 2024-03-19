ورش توعية ببلدية أبوظبي للمكاتب الاستشارية

أبوظبي (الاتحاد)

تعقد بلدية مدينة أبوظبي، خلال الربع الأول من العام الجاري، سلسلة من ورش العمل التي تستهدف تعزيز التواصل الفعّال مع المكاتب الاستشارية العاملة في أبوظبي، ونظم قطاع تخطيط المدن، من خلال إدارة تراخيص البناء ورشة عمل تحت عنوان، «الطرف الثالث»، ومصطلح الطرف الثالث يعني مكتب الطرف الثالث، وهو جهة تدقيق على المشاريع، حيث على المكتب الاستشاري تقديم معاملات متكاملة ومتوافقة مع اللوائح والأكواد المعتمدة، على أن يقوم مكتب الطرف الثالث بتدقيقها فقط بحسب النظم، وتكون المراجعات الهندسية كافة مع مكاتب الطرف الثالث هي من خلال النظام، وليس هناك إمكانية لأي مراجعات خارجه.

وأوضحت الورشة أنه في حال وجود أي شكاوى حول أداء الطرف الثالث، أو مقترحات حول تطوير الآلية فإن إدارة تراخيص البناء ترحب بهذه الملاحظات كافة، لدراستها وإجراء اللازم بشأنها، مشيرة إلى أن الطرف الثالث يلتزم بتقديم تقرير فني لكل مشروع قبل الاعتماد، وذلك لمراجعته من البلدية لضمان الجودة، والامتثال لكود أبوظبي للبناء والإجراءات المتبعة في بلدية مدينة أبوظبي، ويجب أن يشتمل التقرير الفني على العناصر كاملة، ومنها: قائمة المستندات والوثائق، معايير التصميم وكودات البناء، التوقيع والتصديق من قبل الطرف الثالث.

كما عقدت إدارة تراخيص البناء خلال الربع الأول من العام الجاري ورشة عمل للمكاتب الاستشارية، جاءت تحت عنوان «التواصل الفعال».

تضمنت المبادئ العامة للتواصل الفعال آليات تدقيق المعاملات ومصفوفة الصلاحيات، الملاحظات المتكررة، المخالفات والتصنيف، شهادة التسلم الابتدائي، والملاحظات العامة من التدقيق المعماري، وكذلك اشتملت الورشة على استعراض للمعرض الدوري للأعمال المعمارية المتميزة، والمناقشة العامة.