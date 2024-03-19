الأربعاء 20 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الابتكار العالمي»: بلدية دبي أفضل مؤسسة مُبتَكِرة

«الابتكار العالمي»: بلدية دبي أفضل مؤسسة مُبتَكِرة
20 مارس 2024 02:30

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
أئمة ومؤذنون لـ«الاتحاد»: توجيهات رئيس الدولة تعزز الرسالة الحضارية للمساجد في إمارات التسامح
الإمارات تدعو إلى تفعيل مخرجات مؤتمر «COP28»

حصدت بلدية دبي أعلى تصنيف للابتكار كاعتماد عالمي تحت فئة المؤسسة المُبتَكِرة، والتي يمنحها معهد الابتكار العالمي «GInI»، وذلك تتويجاً لجهود وإنجازات البلدية المتميزة في الابتكار والمشاريع والأنظمة الابتكارية التي تنفذها ضمن مختبر دبي المركزي وأكاديمية بلدية دبي، حيث مُنحا على إثر ذلك أعلى تصنيف بدرجة التميز كمختبرات ابتكار مُعتمدة عالمياً.
وتتضمن المواصفة العالمية التي يمنحها معهد الابتكار العالمي 8 معايير رئيسة، و400 معيار فرعي، كما تُشارك في عضويته أكثر من 500 مؤسسة حول العالم.
وأطلقت البلدية، خلال العام الماضي، أكاديمية بلدية دبي، أول أكاديمية معتمدة للعمل البلدي على مستوى الدولة، وأول أكاديمية معتمدة من شركة «إزري» في مجال نظم المعلومات الجغرافية على مستوى الدولة، كذلك تُعد الأكاديمية معتمدة من قبل المركز الوطني للمؤهلات بوزارة التربية والتعليم في مجال تقديم الدبلومات المهنية ضمن العمل البلدي، فضلاً عن كونها معتمدة من قبل هيئة المعرفة وتنمية الموارد البشرية في إمارة دبي.
وعملت بلدية دبي على العديد من المشاريع الابتكارية، منها، مشروع الأنفاق العميقة، وإطلاق القمر الاصطناعي البيئي DMSAT 1، ومشروع مركز تحويل النفايات إلى طاقة في ورسان، ومنصة فوودووتش، إضافةً إلى عدد من المبادرات الرقمية، وتشمل، المبادرات استخدام تقنية VR في الحدائق، ومبادرة مختبر دبي المركزي في كل مكان، والمفتش الشامل، وغيرها.

بلدية دبي
دبي
الإمارات
معهد الابتكار العالمي
الابتكار
آخر الأخبار
الجزيرة يكسب النصر في «أقوياء اليد»
الرياضة
الجزيرة يكسب النصر في «أقوياء اليد»
اليوم 11:15
هاليب تنهار في «المعركة الشرسة»
الرياضة
هاليب تنهار في «المعركة الشرسة»
اليوم 11:04
ماتيوس: «التمثال» يرجح كفة سان جيرمان أمام برشلونة في «الأبطال»!
الرياضة
ماتيوس: «التمثال» يرجح كفة سان جيرمان أمام برشلونة في «الأبطال»!
اليوم 11:00
زيكو: دوريفال قادر على إحياء «السامبا»
الرياضة
زيكو: دوريفال قادر على إحياء «السامبا»
اليوم 11:00
"الأرصاد" يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم
علوم الدار
"الأرصاد" يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم
اليوم 10:41
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©