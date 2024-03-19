جلسة لمركز الشباب العربي حول تطلعات سوق العمل

أبوظبي (الاتحاد)

يستضيف مجلس الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، نائب رئيس مركز الشباب العربي، وبحضور معالي الدكتور سلطان النيادي، وزير الدولة لشؤون الشباب، جلسة حوارية بعنوان: «الشباب العربي بين تطلعات سوق العمل وآمال ريادة الأعمال»، بتنظيم مركز الشباب العربي، في مقر مجلس سموه في إمارة عجمان يوم 25 مارس 2024.

ويشارك في الجلسة، كل من، علي مطر رئيس شبكة «لينكد إن» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفادي غندور الرئيس التنفيذي لمجموعة ومضة، ويدير الجلسة حمد أبو النجا «نجاتي»، مستثمر ورجل أعمال في مجال التكنولوجيا والشريك والرئيس التتفيذي لشركة إكزتس «Exits».

وتناقش الجلسة العديد من المحاور التي تسلط الضوء على النموذج الإماراتي بالتمكين والريادة واستقطاب المواهب وصدارة الدولة كوجهة أولى لشباب العالم للعمل والعيش، كما تطرح الجلسة الإحصائيات والأرقام المرتبطة بسوق الوظائف والمهارات في المنطقة العربية ودولة الإمارات، إلى جانب مناقشة ما مدى واقعية وجهوزية المنطقة العربية لدعم رواد الأعمال وماهو الطريق لتنميتها.

ويستضيف مجلس الشيخ راشد بن حميد النعيمي في موسمه الرمضاني الجديد لعام 2024، سلسلة من الجلسات الرمضانية التي تتضمن موضوعات نوعية وقضايا جوهرية تسلط الضوء على ضمان المستقبل الأفضل، والتطوير والتحسين المتواصل في مجالات العمل والحياة.

ويهدف المجلس لفتح آفاق المناقشة الإيجابية والحوار الفعّال مع نخبة من المختصين والخبراء والعلماء والمفكرين والمبدعين في مختلف التخصصات، فيقدمون الحلول، مستعرضين تجاربهم وخلاصة معارفهم وعلمهم في المجالات المتنوعة.