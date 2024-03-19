«محمد بن راشد للابتكار» عضو مؤسس في الشبكة الوطنية لحاضنات الأعمال لـ«صندوق الوطن»

دبي (الاتحاد)

أعلن صندوق محمد بن راشد للابتكار توقيعه مذكرة تفاهم مع صندوق الوطن يصبح بموجبها صندوق محمد بن راشد للابتكار عضواً مؤسساً لمبادرة الشبكة الوطنية لحاضنات الأعمال التي أطلقها صندوق الوطن؛ بهدف دعم الشركات الناشئة في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، وتسريع مسيرة نموها وتطورها.

وتسعى الاتفاقية لتحقيق التعاون المثمر في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية، وتركز على الالتزام المشترك للجانبين بتعزيز الهوية الوطنية وتشجيع الابتكار وتمكين المواطنين الإماراتيين في القطاع الخاص، إلى جانب تركيزها على الاستثمار في المشاريع المجتمعية التي تعود بالفائدة على المجتمع والاقتصاد، تأكيداً على التزامها الراسخ بالمسؤولية المجتمعية وتنمية المجتمع.

كما تهدف الاتفاقية إلى إنشاء إطار شامل للتفاهم بين صندوق محمد بن راشد للابتكار وصندوق الوطن، عبر تبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك تبادل المعارف والممارسات الناجحة والخبرات التي تعمل على تعزيز التنمية المجتمعية، وتحقيق التنمية المستدامة على الصعيدين الوطني والاقتصادي.

وبهذه المناسبة، قال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن: إن توقيع مذكرة تفاهم بين صندوق الوطن وصندوق محمد بن راشد للابتكار يعد تجسيداً حياً لاستراتيجية صندوق الوطن التي تركز على تحقيق تعاون مثمر وبنّاء في المجالات الاقتصادية والتطويرية، وتعزيز الهوية الوطنية وتعزيز الابتكار، وتمكين المواطنين، ولاسيما الشباب من القطاع الخاص والاستثمار في المشاريع المجتمعية، كما يهدف هذا التعاون إلى تبادل الخبرات في المجالات المشتركة، عن طريق تبادل المعرفة والممارسات الناجحة والتجارب القيّمة لتعزيز التنمية المجتمعية وتحقيق التنمية المستدامة على الصعيدين الوطني والاقتصادي.

واختتم معاليه بالإشارة إلى دعمه ومساندته لهذه النوعية من التعاون في إطار تحديد نطاق التعاون والالتزامات المتوقعة من الأعضاء المؤسسين لشبكة «حاضنة الأعمال الوطنية» التي أطلقها صندوق الوطن، بالتعاون مع كافة الحاضنات والمؤسسات ذات الصلة بتمكين الشباب، لتكون بمثابة مظلة لكافة المؤسسات الداعمة لأفكار ومشروعات الشباب في الدولة، معبراً عن أمله بأن تكون هذه المذكرة بداية لطريق يقدم الدعم المساندة لأصحاب الأفكار الخلاقة والمبتكرة من شباب الوطن.

من جهته، قال معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية: «يأتي الإعلان عن إبرام صندوق محمد بن راشد للابتكار هذه الشراكة مع صندوق الوطن، المؤسسة الرائدة التي تشاركنا رؤيتنا المتمثلة في تعزيز الابتكار وريادة الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة، للتأكيد على التزامنا المشترك بتمكين المواطنين والإسهام في دفع عجلة التنويع الاقتصادي عبر تبني الابتكار نهجاً أساسياً في عملنا. وسنعمل سوية على توفير الدعم للمبتكرين ورواد الأعمال، وتزويدهم بالموارد اللازمة لتحقيق أهدافهم، والمساهمة في مسيرة التنمية والازدهار التي تشهدها الإمارات».