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علوم الدار

قيادة الحرس الوطني توقع مذكرة تفاهم مع مديرية الأمن العام الأردنية

حمدان أحمد الزيودي وعبيد الله المعايطة خلال توقيع مذكرة التفاهم (وام)
20 مارس 2024 02:30

عمان (وام)

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وقَّعت قيادة الحرس الوطني مذكرة تفاهم مع مديرية الأمن العام في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، تتصل بالمجالات التدريبية، وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين. جاء ذلك في إطار الزيارة الرسمية التي قام بها اللواء الركن حمدان أحمد الزيودي، قائد الحرس الوطني إلى الأردن، حيث التقى اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة، مدير الأمن العام الأردني.
وبحث الجانبان علاقات التعاون بين الحرس الوطني في دولة الإمارات ومديرية الأمن العام في الأردن في مختلف المجالات، لاسيما في مجالات التدريب والتنسيق الأمني. وأشاد اللواء الركن حمدان أحمد الزيودي بالعلاقات الأخوية والتاريخية الوثيقة بين البلدين الشقيقين التي تشهد نمواً وتطوراً مستمراً بدعم ورعاية من قيادتيهما.
وأعرب عن تقديره لمسيرة التعاون الأمني بين البلدين، والجهود المبذولة لتعزيز العمل الأمني على المستويات كافة، بما يضمن حماية المكتسبات الوطنية وتعزيز الأمن، مثمناً كل ما تقدّمه مديرية الأمن العام في الأردن من تعاون وانفتاح على شتى الأصعدة.
من جهته، قال اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة: إنّ العلاقة الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين وقيادتيهما الحكيمتين ممتدة ومتجذّرة في مختلف المجالات، حيث إنّ توقيع هذه المذكرة اليوم ما هو إلا امتداد لشراكة طويلة تجمع أجهزة الأمن في البلدين، لاسيّما في مجال التدريب، وتبادل الخبرات، والهادفة إلى تعزيز الأمن بين البلدين.

الحرس الوطني
مديرية الأمن العام الأردنية
الإمارات
الأردن
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