السيدة الأولى في قيرغيزستان تبحث تعزيز التعاون مع «التبادل المعرفي»

دبي (الاتحاد)

التقت السيدة الأولى لجمهورية قيرغيزستان، إيغول جاباروف، عبد الله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي ووفد مكتب التبادل المعرفي في حكومة الإمارات، واستعرضت معه عدداً من مبادرات حكومة جمهورية قيرغيزستان لتعزيز جودة حياة المجتمع.

جاء ذلك ضمن زيارة وفد مكتب التبادل المعرفي إلى جمهورية قيرغيزستان، التي شهدت إطلاق مبادرات ومشاريع جديدة في إطار الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي بين دولة الإمارات وقيرغيزستان.

ورافق وفد مكتب التبادل المعرفي الحكومي السيدة الأولى إيغول جاباروف في زيارة تفقدية لإحدى دور رعاية الأطفال، تعرف خلالها على تجربة قيرغيزستان في مجال تنمية المجتمع ورعاية الأطفال الأيتام، واطلع على جانب من المبادرات الحكومية الهادفة لتعزيز جودة حياة المجتمع.

يذكر أن الوفد الإماراتي شارك خلال زيارة جمهورية قيرغيزستان في إطلاق برنامج القيادات الشابة، والدفعة الثانية للمسرعات الحكومية في قيرغيزستان، في فعاليات حضرها كبار المسؤولين الحكوميين.