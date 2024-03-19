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حاكم أم القيوين يستقبل المهنئين بشهر رمضان المبارك

حاكم أم القيوين يستقبل المهنئين بشهر رمضان المبارك
20 مارس 2024 00:22

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، بقصر سموه الليلة بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، المهنئين بشهر رمضان المبارك.

فقد تقبل صاحب السمو حاكم أم القيوين، التهاني والتبريكات من معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، ومعالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، ومعالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين، ومعالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل، الذين قدموا للسلام على سموه وتقديم التهاني والتبريكات بالشهر الفضيل، راجين من المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة والعافية وعلى دولة الإمارات بالتقدم والعزة والرفعة، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

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كما تقبل سموه التهاني والتبريكات من المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة والمستشار حميد علي مصبح المهيري رئيس محكمة أم القيوين الاستئنافية والقاضي علي سالم الطنيجي رئيس محكمة أم القيوين الاتحادية الابتدائية وجمال الحاي نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة مطارات دبي والمواطنين أبناء القبائل ورؤساء ومديري الشركات العاملة بالدولة وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية بالدولة ورجال الأعمال والتجار.
حضر الاستقبالات معالي الشيخ حميد بن أحمد المعلا والشيخ خالد بن راشد المعلا رئيس الديوان الأميري والشيخ محمد بن راشد المعلا والشيخ سيف بن راشد المعلا رئيس دائرة التنمية الاقتصادية والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين والشيخ عبد الله بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة المالية والشيخ على بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة البلدية والمهندس الشيخ أحمد بن خالد المعلا رئيس دائرة التخطيط والشيخ أحمد بن ناصر بن أحمد المعلا وناصر سعيد التلاي مدير الديوان الأميري وسيف حميد سالم مدير مكتب ولي عهد أم القيوين وعدد من المسؤولين.

المصدر: وام
سعود بن راشد المعلا
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