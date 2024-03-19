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حاكم عجمان وولي عهده يواصلان تقبل التهاني بشهر رمضان المبارك

حاكم عجمان وولي عهده يواصلان تقبل التهاني بشهر رمضان المبارك
20 مارس 2024 00:59

واصل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، مساء اليوم، استقبال المهنئين بشهر رمضان المبارك، في قصر الزاهر.

وتقبل سموهما التهاني بهذه المناسبة المباركة من الشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في الشارقة، وعبدالرحمن محمد النعيمي، مدير عام دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، ووفد من البلدية، والدكتور شمشير فاياليل، المؤسس ورئيس مجلس إدارة «برجيل القابضة».

كما تقبل سموّهما التهاني من أعيان ووجهاء القبائل، وعدد من المواطنين والمقيمين بالدولة، الذين أعربوا عن خالص تهانيهم وتبريكاتهم بهذه المناسبة المباركة، راجين من المولى عز وجل أن يعيدها على سموّهما بموفور الصحة ودوام العافية وعلى دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة وشعبها والأمتين العربية والإسلامية بالتقدم، والرقي، واليمن، والبركات.


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حضر الاستقبالات الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس ديوان الحاكم، وعدد من الشيوخ ومديري الدوائر وكبار المسؤولين.

المصدر: وام
حميد بن راشد النعيمي
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