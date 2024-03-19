سعود بن صقر يستقبل عدداً من الوزراء والمهنئين بشهر رمضان المبارك

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في مجلس الضيافة بخزام، مساء اليوم، الشيخ محمد بن حمدان آل نهيان، ومعالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد ومعالي الدكتور عبدالرحمن بن عبد المنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين، ومعالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل، والمهنئين بشهر رمضان المبارك.





وتقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، التهاني بهذه المناسبة من الشيوخ، ومعالي الوزراء، ومديري الدوائر المحلية والاتحادية، ورجال الأعمال، والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية الذين قدموا لتهنئة سموه بالشهر الفضيل.

وتقدم الجميع بالدعاء إلى الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، وعلى شعب دولة الإمارات، والأمتين العربية، والإسلامية، باليمن، والخير، والبركات.

حضر الاستقبالات الشيخ عمر بن صقر القاسمي، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي رئيس مجلس إدارة شركة «سيراميك رأس الخيمة»، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.