طالبات جامعة الإمارات «نجمات» تحدي المبتكرين

العين (الاتحاد)

فاز فريق من طالبات قسم الكيمياء بكلية العلوم في جامعة الإمارات العربية المتحدة بمسابقة تحدي المبتكرين في الاستدامة، الذي نظمته وزارة التربية والتعليم، ومؤسسة التميمي ومشاركوه، بتقديم فكرة مشروع تطوير مادة مبتكرة ومستدامة من البلاستيك، وبذور التمر المعاد تدويرها لامتصاص البقع النفطية المتسربة في المياه. المشروع قدمته الطالبات مهرة الرميثي، ونور البستكي، وصبا البلخي، ومريم يحيى، ويهدف إلى تقديم حلول لعدة مشاكل بيئية، مثل إعادة تدوير المخلّفات الزراعية والبلاستيكية، وامتصاص البقع النفطية، بهدف استردادها كنفط خام يمكن إعادة استخدامه بمصفاة البترول، ومن المتوقع أن يؤدي الابتكار لتجنب الحلول الحالية لمعالجة البقع النفطية التي يتمّ إزالتها.