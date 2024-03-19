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علوم الدار

طالبات جامعة الإمارات «نجمات» تحدي المبتكرين

طالبات جامعة الإمارات «نجمات» تحدي المبتكرين
20 مارس 2024 02:30

العين (الاتحاد)

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طالبات جامعة الإمارات يفزن بمسابقة تحدي الابتكار في الاستدامة
إنجاز استثنائي لجامعة الإمارات في مجال البحث العلمي

فاز فريق من طالبات قسم الكيمياء بكلية العلوم في جامعة الإمارات العربية المتحدة بمسابقة تحدي المبتكرين في الاستدامة، الذي نظمته وزارة التربية والتعليم، ومؤسسة التميمي ومشاركوه، بتقديم فكرة مشروع تطوير مادة مبتكرة ومستدامة من البلاستيك، وبذور التمر المعاد تدويرها لامتصاص البقع النفطية المتسربة في المياه. المشروع قدمته الطالبات مهرة الرميثي، ونور البستكي، وصبا البلخي، ومريم يحيى، ويهدف إلى تقديم حلول لعدة مشاكل بيئية، مثل إعادة تدوير المخلّفات الزراعية والبلاستيكية، وامتصاص البقع النفطية، بهدف استردادها كنفط خام يمكن إعادة استخدامه بمصفاة البترول، ومن المتوقع أن يؤدي الابتكار لتجنب الحلول الحالية لمعالجة البقع النفطية التي يتمّ إزالتها.

جامعة الإمارات
وزارة التربية والتعليم
البلاستيك
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