«الصحة والعافية» في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

بالتعاون بين دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي و«LINKVIVA»، تنطلق الدورة الأولى من مهرجان «كيان للصحة والعافية» برعاية «برجيل القابضة»، خلال الفترة من 17 إلى 21 أبريل المقبل، بجزيرة الفاهد في أبوظبي، معززةً مكانة الإمارة وجهة عالمية للاستجمام والعافية. يشهد المهرجان برنامجاً حافلاً بأنشطة التأمل الجماعية والعلاجات الشاملة والعروض الموسيقية، ويستضيف نخبة من المتحدثين العالميين الذين يناقشون على مدار خمسة أيام ممارسات العافية الشاملة المعاصرة والتقليدية، كما يحتضن «وديان العافية السبعة» التي تأخذ المشاركين في تجارب غامرة تغذي العقل والجسد والذات. ويشمل البرنامج مجموعة متنوعة من الأنشطة التفاعلية والتأملية والنقاشات الملهمة وجلسات اليوغا والاسترخاء على شاطئ الجزيرة، بالإضافة إلى تنظيم جلسات مخصصة للأطفال. ويوفر فرصة الحصول على منتجات صديقة للبيئة من مصادر طبيعية مستدامة، بما في ذلك الملابس الرياضية والمنتجات المنزلية والحقائب.