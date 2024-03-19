بإطلالات خلابة.. شاطئان جديدان في ياس

أبوظبي (الاتحاد)

طورت «ميرال»، شاطئين في «ياس باي» و«وترفرونت»، على جزيرة ياس، أبوظبي، يمتدان على طول 280 متراً لكل منهما، وبمجموع كلي يبلغ 560 متراً، ويضمان مناطق جلوس مريحة وردهة بإطلالات بحرية خلابة تتيح للزوار مشاهدة مختلف الفعاليات الرياضية والترفيهية والموسيقية. ويهدف المشروع إلى إثراء التجارب المتنوعة والفريدة المتوفرة للزوار على جزيرة ياس، مما يسهم في ترسيخ مكانتها كوجهة عالمية رائدة للترفيه والاستجمام، فضلاً عن الإسهام في نمو قطاع السياحة في العاصمة أبوظبي. ويمثل الشاطئان إضافةً متميزة إلى تجارب الترفيه ونمط الحياة في ياس باي ووترفرونت، والتي تحتضن أكثر من 20 مطعماً ومقهى في الهواء الطلق، ومجموعة من الوجهات عالمية المستوى للحياة الليلية، ونادياً شاطئياً عائماً، ومنطقة مخصصة لإقامة الحفلات الموسيقية وحائزة جوائز مرموقة.