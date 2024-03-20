الجمعة 22 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

مدير العمليات المركزية بشرطة أبوظبي ينجز معاملات المراجعين بترخيص العين

مدير العمليات المركزية بشرطة أبوظبي ينجز معاملات المراجعين بترخيص العين
20 مارس 2024 12:21

اطلّع اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري مدير قطاع العمليات المركزية في شرطة أبوظبي على خدمات إسعاد المتعاملين في إدارة ترخيص السائقين والمركبات بمنطقة العين وذلك ضمن مبادرة "في الميدان".

وشارك الموظفين في إنجاز معاملات الجمهور ووقف على كفاءة وفعالية إجراءات العمل فيها واستمع لاستفساراتهم وملاحظاتهم ومقترحاتهم حول الخدمات المقدمة لهم، ومدى رضاهم عن سرعة إنجاز معاملاتهم، واستمع إلى إيجاز عن الخدمات المقدمة للجمهور والجهود المبذولة لتوفير الوقت والجهد بما يعزز السعادة والشعور بالرضا لدى المتعاملين.

وأكد الحرص على تنفيذ توجيهات القيادة الشرطية الرامية إلى تحقيق السعادة والرفاهية للمتعاملين ضمن مجتمع إيجابي وسعيد دائماً وفق منهجية منظمة ودقيقة لتحقيق السعادة للأفراد والمجتمع.
ولفت إلى اهتمام شرطة أبوظبي بتطوير إمكانات الكوادر المتخصصة ورفع قدراتها لتقديم الخدمات المتميزة للمراجعين، من خلال التدريب المستمر وتعزيز الجودة والتميز المؤسسي ونشر ثقافة الولاء والاستخدام الأفضل للتقنيات.

أخبار ذات صلة
شرطة أبوظبي توضح إرشادات القيادة الآمنة أثناء الصيام
«لؤلؤة» و«حكيم».. إثبات الجدارة في «ماراثون العين»
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
العين
شرطة أبوظبي
آخر الأخبار
حاكم عجمان وولي عهده يتقبلان تهاني ولي عهد الفجيرة والمهنئين برمضان
علوم الدار
حاكم عجمان وولي عهده يتقبلان تهاني ولي عهد الفجيرة والمهنئين برمضان
22 مارس 2024
حاكم الشارقة يواصل استقبال المهنئين بشهر رمضان
علوم الدار
حاكم الشارقة يواصل استقبال المهنئين بشهر رمضان
22 مارس 2024
«الأبيض» إلى «النقطة التاسعة»
الرياضة
«الأبيض» إلى «النقطة التاسعة»
22 مارس 2024
نخبة من الوجوه الثقافية في مؤسسة العويس
علوم الدار
محاضرة «التجارة في دبي.. إطلالة تاريخية» بـ«العويس الثقافية»
22 مارس 2024
الكونغرس الأميركي
الأخبار العالمية
الكونغرس الأميركي يكشف عن حزمة إنفاق لتجنب الإغلاق
22 مارس 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©