مدير العمليات المركزية بشرطة أبوظبي ينجز معاملات المراجعين بترخيص العين

اطلّع اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري مدير قطاع العمليات المركزية في شرطة أبوظبي على خدمات إسعاد المتعاملين في إدارة ترخيص السائقين والمركبات بمنطقة العين وذلك ضمن مبادرة "في الميدان".



وشارك الموظفين في إنجاز معاملات الجمهور ووقف على كفاءة وفعالية إجراءات العمل فيها واستمع لاستفساراتهم وملاحظاتهم ومقترحاتهم حول الخدمات المقدمة لهم، ومدى رضاهم عن سرعة إنجاز معاملاتهم، واستمع إلى إيجاز عن الخدمات المقدمة للجمهور والجهود المبذولة لتوفير الوقت والجهد بما يعزز السعادة والشعور بالرضا لدى المتعاملين.



وأكد الحرص على تنفيذ توجيهات القيادة الشرطية الرامية إلى تحقيق السعادة والرفاهية للمتعاملين ضمن مجتمع إيجابي وسعيد دائماً وفق منهجية منظمة ودقيقة لتحقيق السعادة للأفراد والمجتمع.

ولفت إلى اهتمام شرطة أبوظبي بتطوير إمكانات الكوادر المتخصصة ورفع قدراتها لتقديم الخدمات المتميزة للمراجعين، من خلال التدريب المستمر وتعزيز الجودة والتميز المؤسسي ونشر ثقافة الولاء والاستخدام الأفضل للتقنيات.