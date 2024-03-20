جائزة جديدة تضاف الى رصيد كلية ليوا في مجال الإدارة الصناعية

حصد طلبة كلية ليوا في قسم الإدارة الصناعية جائزة ثاني أفضل بحث للدراسات الجامعية في المؤتمر الدولي" الهندسة الصناعية وإدارة العمليات" والذي اشترك فيه باحثون متخصصون من أكثر من عشرين دولة حول العالم من بينها الولايات المتحدة الاميركية وألمانيا.

وهدفت الورقة البحثية التي قدمها الطلبة جمال المعمري، مريم الرميثي، هلال العكبري وخالد السويدي من قسم الإدارة الصناعية في كلية إدارة الأعمال بكلية ليوا تحت عنوان "دراسة استراتيجيات ومبادرات الحكومة لتعزيز دور المرأة الإماراتية في قطاع الصناعة في دولة الإمارات" إلى اقتراح استراتيجيات فعالة لتعزيز عمل المرأة الإماراتية في القطاع الصناعي، وإظهار دور دولة الإمارات العربية المتحدة في دعم التطور المهني للمرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين في القطاع الصناعي، بما يتماشى مع الهدف الخامس للأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وذلك بإشراف الدكتورة خولة خليل رئيسة قسم الإداراة الصناعية في كلية ليوا.

وأكدت الدراسة على أهمية تهيئة البيئة المحفزة للمرأة في القطاع الصناعي على الإبداع والإبتكار والريادة، وذلك من خلال التدريب والتعليم المستمر وتحقيق المواءمة التي تدعم دورها ورسالتها في النهوض بهذا القطاع والتميز في ما تقوم به من جهد خلاق لخدمة مسيرة التنمية الوطنية.

كما قامت الدراسة بتسليط الضوء حول الدور الحكومي المهم في هذا المجال عبر إطلاقها لمبادرات متعددة مثل برنامج تدريب المرأة الإماراتية، وبرنامج "هي تقود" لتعزيز مهاراتهن ومعرفتهن وبرنامج تحقيق التوازن بين العمل والحياة للمرأة. كما قامت الدراسة باقتراح استراتيجيات فعالة لدعم المرأة ومن بينها بناء علاقات تعاونية قوية بين الشركات جنبًا إلى جنب مع الجماعات المحلية والحكومية، وتنفيذ حملات توعية مستهدفة حول هذه التحديات في القطاع الصناعي وإنشاء عملية تقييم دورية لضمان استمرار فعالية المبادرات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين.

وأكدت الدكتورة خولة على أن هذا الإنجاز يعكس أهمية إدراج البحث العلمي في المناهج الدراسية وجعل الإبتكار أحد الركائز الأساسية التي تقوم عليها العملية التعليمية في كلية ليوا مما يعود بالمنفعة على الخريجين وسوق العمل في آن معاً.

ومن جانبه، أعرب الدكتور أنس القضاة عميد كلية الأعمال في كلية ليوا عن اعتزاز الكلية بالجهود المبذولة من قبل الطلبة وأعضاء هيئة التدريس لدعم الأنشطة البحثية التي ترفع من مستوى التعليم وتحقق الأهداف والمخرجات التعليمية المنشودة.