"بيئة أبوظبي": 100 متطوع يساهمون في جمع 600 كيلوغرام من النفايات في أبوظبي

نظمت هيئة البيئة - أبوظبي ثلاث حملات تنظيف ضمن برنامج علم المواطنة "ساهم"، حيث شهدت هذه الحملات مشاركة أكثر من 100 شاب وشابة من المهتمين بالمحافظة على البيئة في سبيل تعزيز ممارسات الحياة المستدامة في جميع أنحاء الإمارة. وشملت عمليات التنظيف كل من جزيرة الباهية وحديقة جبل حفيت وميناء أبوظبي، تأكيداً على التزام هيئة البيئة - أبوظبي بتحويل الوعود المتعلقة بالمناخ إلى أفعال.

إذ ساهمت حملات تنظيف علم المواطنة في جمع وتحليل أكثر من 600 كغ من النفايات من المواقع الثلاثة، ما يدل على قوة العمل الجماعي. ومن خلال هذه المبادرة، يقدم المتطوعون تفاصيل مهمة للباحثين في مجال الحفاظ على البيئة، الذين يواصلون بدورهم تقديم المعلومات الضرورية للمؤسسات المعنية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويهدف برنامج علم المواطنة "ساهم"، الذي يندرج ضمن منصة "ناها" التابعة لهيئة البيئة، إلى الاستفادة من قوة المشاركة المجتمعية، ليمهد الطريق لمشاركة المواطنين في البحث العلمي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويدعو البرنامج المتطوعين للمشاركة في أنشطة مختلفة تساعد في جمع البيانات وتطوير البحوث بما يتماشى مع أهداف الاستدامة الوطنية. وتتنوع البيانات التي يتم جمعها من خلال تطبيق ساهم، من الإبلاغ عن المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد إلى النفايات الموجودة على مختلف الشواطئ والأماكن.



