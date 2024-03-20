الجمعة 22 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

نورة الكعبي تحصل على وسام جوقة الشرف برتبة فارس

نورة الكعبي تحصل على وسام جوقة الشرف برتبة فارس
20 مارس 2024 14:19

منح فخامة إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، معالي نورة الكعبي، وزيرة دولة، وسام "جوقة الشرف برتبة فارس" والذي يعد أعلى وسام تمنحه فرنسا، تقديراً لجهودها في تعزيز أواصر التعاون بين الدولتين.

وتسلمت معاليها الوسام من نيكولاس نيمتشيناو، سفير الجمهورية الفرنسية لدى دولة الإمارات في مقر السفارة بأبوظبي، وذلك تثمينًا لإسهامات معاليها في تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وفرنسا في شتى المجالات، بما فيها الثقافة والأدب والتواصل الحضاري، بالإضافة إلى المجال الدبلوماسي.

أخبار ذات صلة
تأكيد إماراتي على ضرورة حماية النساء والفتيات الفلسطينيات
الإمارات: ضرورة القضاء على الفقر بين النساء والفتيات بشكل فعال

ووجّهت معالي الكعبي خالص الشكر والتقدير لفخامة الرئيس ماكرون والجمهورية الفرنسية، مؤكدةً أن دولة الإمارات تجمعها بفرنسا علاقات ثنائية فريدة ستراتيجية وراسخة، قائمة على قيم مشتركة لخدمة الإنسانية، والقيام بدور قيادي عالمي في القضايا المعاصرة.

كما أكدت معاليها أن تكريم اليوم يأتي ثمرةً للجهود في دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، لتعزيز العلاقات الإماراتية - الفرنسية نحو آفاق أكثر تنوعاً ونمواً وازدهاراً، شاكرةً سموه على دعمه الدائم الذي ساهم في أن تكتسب هذه العلاقات أهمية خاصة، ودفعتها باستمرار نحو مزيد من النمو والتقدم إلى أن بلغت مستوى الشراكة الاستراتيجية.

 

 

المصدر: وام
نورة الكعبي
وسام
آخر الأخبار
حاكم عجمان وولي عهده يتقبلان تهاني ولي عهد الفجيرة والمهنئين برمضان
علوم الدار
حاكم عجمان وولي عهده يتقبلان تهاني ولي عهد الفجيرة والمهنئين برمضان
22 مارس 2024
حاكم الشارقة يواصل استقبال المهنئين بشهر رمضان
علوم الدار
حاكم الشارقة يواصل استقبال المهنئين بشهر رمضان
22 مارس 2024
«الأبيض» إلى «النقطة التاسعة»
الرياضة
«الأبيض» إلى «النقطة التاسعة»
22 مارس 2024
نخبة من الوجوه الثقافية في مؤسسة العويس
علوم الدار
محاضرة «التجارة في دبي.. إطلالة تاريخية» بـ«العويس الثقافية»
22 مارس 2024
الكونغرس الأميركي
الأخبار العالمية
الكونغرس الأميركي يكشف عن حزمة إنفاق لتجنب الإغلاق
22 مارس 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©