نورة الكعبي تحصل على وسام جوقة الشرف برتبة فارس

منح فخامة إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، معالي نورة الكعبي، وزيرة دولة، وسام "جوقة الشرف برتبة فارس" والذي يعد أعلى وسام تمنحه فرنسا، تقديراً لجهودها في تعزيز أواصر التعاون بين الدولتين.

وتسلمت معاليها الوسام من نيكولاس نيمتشيناو، سفير الجمهورية الفرنسية لدى دولة الإمارات في مقر السفارة بأبوظبي، وذلك تثمينًا لإسهامات معاليها في تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وفرنسا في شتى المجالات، بما فيها الثقافة والأدب والتواصل الحضاري، بالإضافة إلى المجال الدبلوماسي.

ووجّهت معالي الكعبي خالص الشكر والتقدير لفخامة الرئيس ماكرون والجمهورية الفرنسية، مؤكدةً أن دولة الإمارات تجمعها بفرنسا علاقات ثنائية فريدة ستراتيجية وراسخة، قائمة على قيم مشتركة لخدمة الإنسانية، والقيام بدور قيادي عالمي في القضايا المعاصرة.

كما أكدت معاليها أن تكريم اليوم يأتي ثمرةً للجهود في دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، لتعزيز العلاقات الإماراتية - الفرنسية نحو آفاق أكثر تنوعاً ونمواً وازدهاراً، شاكرةً سموه على دعمه الدائم الذي ساهم في أن تكتسب هذه العلاقات أهمية خاصة، ودفعتها باستمرار نحو مزيد من النمو والتقدم إلى أن بلغت مستوى الشراكة الاستراتيجية.