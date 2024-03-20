"أطفال الشارقة" تطلق معسكرها الربيعي بحلة رمضانية جديدة

تنظم أطفال الشارقة التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، “معسكر الربيع”، خلال الفترة من 23 حتى 28 من مارس الجاري.

يتضمن المعسكر سلسلة متنوعة من الأنشطة والفعاليات التي تستهدف الأطفال في الفئة العمرية من 6-12 سنة من منتسبيها ومن الجمهور العام لإتاحة الفرصة لهم لممارسة الأنشطة والبرامج المختلفة بطريقة ممتعة وشائقة خلال فترة العطلة المدرسية واستغلال أوقات فراغهم في بيئة آمنة تجمع بين الترفيه والإبداع.

وتشمل فعاليات المعسكر ما يقارب من 23 دورة وورشة عمل متخصصة تعقد ضمن المسارات المعتمدة في المؤسسة، وعلى أيدي نخبة من المختصين بهدف تطوير مواهب الأطفال في مختلف المجالات، ومن أبرزها ورش قرائية تهدف للارتقاء بثقافة الأطفال وتنمية مهاراتهم الكتابية والقرائية منها حكايات مضيئة ورمضان في الإمارات وحكايات نجمة وهلال.

كما يتضمن المعسكر فعاليات وأنشطة رياضية تهدف إلى تعزيز صحة الأطفال وتنمية اللياقة البدنية لديهم كرياضة كرة السلة و كرة القدم والتنس ورياضة الشطرنج وبرنامج الحاضنات الرياضية والمسبح الاحترافي إضافة إلى ورش المهارات الحياتية المتمثلة في سفراء القيم وحرفتي وصحتي وغيرها من الورش المتنوعة.

وسيتمكن المشاركون من تعلم مجموعة من المهارات الفنية المسرحية في ورشة الدمى وخيال الظل وأقنعة مسرحية والمكياج المسرحي بالإضافة إلى الورش الفنية كورش التصوير والمونتاج وإبداعات فنية وورشة فنون رمضانية التي تركز على الإبداع والابتكار في إعداد أعمال يدوية مرتبطة بشهر رمضان وغيرها من الورش التي تهدف إلى إكسابهم المهارات الفنية وتعزيز قدرتهم الإبداعية على التعبير والورش التقنية التي ستكسبهم معلومات حول الطاقة النظيفة والمتجدة والزراعة الذكية.

الجدير بالذكر أن المعسكر سينفذ خلال الفترة الصباحية من الساعة 11:30 صباحاً حتى 01:30 ظهراً في 12 مركزاً من مراكز أطفال الشارقة وهي مراكز الطفل بالقرائن والخالدية والرقة والحيرة مستهدفة أطفال المراكز في مدينة الشارقة وفي مراكز الطفل بخورفكان وكلباء ودبا الحصن ووادي الحلو بالمنطقة الشرقية وفي مراكز الطفل بالثميد والذيد والبطائح ومليحة في المنطقة الوسطى.

وتسعى أطفال الشارقة من خلال معسكر الربيع إلى تقديم برامج هادفة في العطل المدرسية للأطفال بهدف استثمار مواهبهم وصقل مهاراتهم الإبداعية وإكسابهم المهارات العلمية والمهارية من خلال الورش والدورات التي يتخللها المعسكر لخلق جيل قادر على الإبداع في مختلف المجالات.