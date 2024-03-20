الجمعة 22 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

شرطة أبوظبي تناقش "تربية الأبناء"

شرطة أبوظبي تناقش "تربية الأبناء"
20 مارس 2024 14:45

ناقشت إدارة الشرطة المجتمعية في أولى مجالس شرطة أبوظبي الرمضانية موضوع تربية الأبناء وحمايتهم من المخاطر التي تؤثر على تنشئتهم في مجلس للتوعية الوطنية والأسرية بعنوان (حماية مجتمعك ووطنك،، مسؤولية وطنية) وذلك عبر الإتصال المرئي عن بعد وبمشاركة عدد كبير من أولياء الأمور والهيئات الإدارية والتدريسية بمجتمع منطقة الفلاح في إمارة أبوظبي.

أخبار ذات صلة
شرطة أبوظبي توضح إرشادات القيادة الآمنة أثناء الصيام
شرطة أبوظبي توزع السلال الرمضانية ضمن مبادرة "أطعم تؤجر"

وقال العقيد سيف علي الجابري نائب مدير إدارة الشرطة المجتمعية أن التنشئة المتوازنة للأطفال تقوم على أساس قيام أطراف التنشئة بدورهم وهم (الأسرة الطبيعية) من جهة، وتقديم الرعاية الداعمة والمتمثلة من خلال مؤسسات الدولة والهيئات والجهات التي تعنى بتقديم التنشئة المثلى للأطفال، لافتاً  إلى أن دور المجالس  مهم في زيادة الوعي الاجتماعي وتمكين الأسرة الإماراتية من مواكبة التغيرات التي تطرأ في المجتمع وصولاً إلى أسرة متعلمة مثقفة، قادرة على بناء مجتمع قوي ومتماسك يسهم  أفرادها في تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة للدولة.
 
واكد حرص شرطة أبوظبي على تعزيز دورها في توعية أفراد المجتمع من خلال المبادرات التي تطرحها والتي تستهدف جميع الفئات ذات الصلة بداية من الأطفال والطلبة، مروراً بالأهالي والمدرسين والاختصاصيين الاجتماعيين في المدارس وذلك في اطار مبادرة تطوير منظومة الوعي الأمني.
وشارك في المجلس فضيلة الشيخ عيسى حمد الشامسي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف مؤكداً  أهمية التواصل في حياة أفراد المجتمع مواكبة الوالدين لتربية الأبناء في مرحلة النشء مع متابعة تربية الأطفال لتساعد على رفع الوعي الثقافي لديهم.

ولفت إلى أهمية المام الوالدين بما يطرأ في عصرنا الحالي من تقنيات حديثه يلجأ اليها الابناء والتي تؤثر في تربيتهم، منوهاً إلى أن العديد من البرامج والتقنيات تؤثر سلباً وإيجاباً على مستويات التعليم وتربية الأبناء ، وعلى الأباء توظيفها بطريقة سليمة وصحيحة لتربية الأبناء مع متابعتهم بصورة دائمة وحثيثة، والعمل على الاستفادة من التقنيات المتطورة  في تطوير المهارات واكتشاف كل ما هو جديد ومفيد.

وتطرق الدكتور شافع محمد النيادي الخبير في التنمية البشرية والعلاقات الأسرية الى التربية المتكاملة والتي تتمحور حول التربية  الروحية من خلال غرس روح الايمان وطاعة الله، وتربيه سياسيه بغرس الولاء للوطن وللأسرة، والتربية العقلية والجسدية والثقافية والتربية الاجتماعية في حب الخير للمجتمع وتنمية الذكاء الاجتماعي، وناقش اختلاف التربية بين الماضي والحاضر وأسباب وجود التحديات المتنوعة ليأتي دور الأسرة لمواجهتها من خلال الحوار بين الآباء والأبناء، باعتباره وسيلة الاتصال الأهم في الأسرة، وله تأثير كبير في تكوين أسرة متكاملة وقوية ومترابطة لبناء جيل محافظ بوطنيته وقيمه والأسس التي تبنى عليها المجتمعات.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
شرطة أبوظبي
آخر الأخبار
حاكم عجمان وولي عهده يتقبلان تهاني ولي عهد الفجيرة والمهنئين برمضان
علوم الدار
حاكم عجمان وولي عهده يتقبلان تهاني ولي عهد الفجيرة والمهنئين برمضان
22 مارس 2024
حاكم الشارقة يواصل استقبال المهنئين بشهر رمضان
علوم الدار
حاكم الشارقة يواصل استقبال المهنئين بشهر رمضان
22 مارس 2024
«الأبيض» إلى «النقطة التاسعة»
الرياضة
«الأبيض» إلى «النقطة التاسعة»
22 مارس 2024
نخبة من الوجوه الثقافية في مؤسسة العويس
علوم الدار
محاضرة «التجارة في دبي.. إطلالة تاريخية» بـ«العويس الثقافية»
22 مارس 2024
الكونغرس الأميركي
الأخبار العالمية
الكونغرس الأميركي يكشف عن حزمة إنفاق لتجنب الإغلاق
22 مارس 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©