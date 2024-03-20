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بلدية الشارقة وبنك الاستثمار يوزعان 20 ألف وجبة إفطار على العمال خلال رمضان

بلدية الشارقة وبنك الاستثمار يوزعان 20 ألف وجبة إفطار على العمال خلال رمضان
20 مارس 2024 14:49

شارك موظفو بنك الاستثمار في حملة نظمتها بلدية مدينة الشارقة لتوزيع وجبات الإفطار على الصائمين العاملين من الفئات المساندة خلال شهر رمضان المبارك، حيث أعلن بنك الاستثمار عن شراكته مع البلدية لتوفير نحو 20 ألف وجبة إفطار صائم طوال الشهر الكريم.

 

ويحرص البنك سنوياً على التعاون والتنسيق المشترك مع البلدية لترسيخ معاني العطاء والخير ونشر روح العمل التطوعي.

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وأكد عبيد سعيد الطنيجي مدير عام بلدية مدينة الشارقة أن البلدية تحرص على تجسيد معاني البذل والعطاء وتحفيز الموظفين على نشر الخير والمساهمة في تحقيق التكافل الاجتماعي، كما تعمل سنوياً على التنسيق مع الجهات المعنية في الإمارة وبنك الاستثمار لتوزيع وجبات الإفطار على العاملين من الفئات المساندة في مقر سكنهم لرسم الفرحة على وجوههم وتحقيق السعادة لديهم خلال الشهر الفضيل.

من جانبه أكد السيد أحمد أبوعيده الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار أن البنك يحرص دائماً على تعزيز ونشر ثقافة العمل التطوعي والالتزام القوي ببرامج الاستدامة، مشيراً إلى أن التعاون مع بلدية مدينة الشارقة سنوياً في شهر رمضان المبارك يؤكد الحرص على التكافل الاجتماعي واستمرار نهج الخير والعطاء الذي رسمته إمارة الشارقة ودولة الإمارات منذ النشأة.

 

 

المصدر: وام
رمضان
بنك الاستثمار
بلدية الشارقة
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