"أبوظبي للتقاعد" يطلق حاسبة لتاريخ وقيمة المعاش التقاعدي للمؤمن عليهم

أطلق صندوق أبوظبي للتقاعد حاسبة إلكترونية جديدة ضمن خدماته الرقمية على منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحَّدة "تم"، تُمكن المؤمّن عليهم من حساب تاريخ التقاعد المتوقع وكذلك قيمة المعاش التقاعدي المتوقع أو المكافأة في حال عدم الاستحقاق.

ويأتي إطلاق الحاسبة الإلكترونية الجديدة في إطار حرص الصندوق على تقديم خدمات متطورة للمؤمّن عليهم، ومساعدتهم على التخطيط للمستقبل بسهولة ويُسر، إذ تُمكّن الحاسبة المؤمّن عليهم من حساب التاريخ المتوقّع للتقاعد، وقيمة المعاش المتوقع تقريباً، إضافة إلى قيمة المكافأة في حال عدم استيفاء شروط التقاعد. ويمكن للمؤمن عليهم استخدام الحاسبة الجديدة عبر الرابط https://bit.ly/49WzXS4