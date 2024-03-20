محمد بن راشد يهنئ المحتفلين بعيد النيروز

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" اليوم، المحتفلين بعيد النيروز.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي بمنصة إكس: "نتوجه بخالص التهاني لشعوب العالم التي تحتفل بعيد النيروز.. نتمنى لكم عاماً سعيداً.. وأن تكون أيامكم كلها ربيعاً مزدهراً، مليئاً بالسلام والأمان.. وأن تنعموا بالرخاء والاستقرار".