خيرية الشارقة: 250 ألف مستفيد من مشروع "إفطار صائم" في 43 دولة

تنفذ جمعية الشارقة الخيرية مشروع "إفطار صائم" في 43 دولة، والذي يستفيد منه 250 ألف شخص وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية في عواصم البلدان التي تغطيها أعمال الجمعية ومكاتبها.

وقال محمد عبدالرحمن آل علي مدير إدارة المشاريع والعون الخارجي إن مشروع "إفطار صائم" يأتي ضمن البرامج التي تحرص جمعية الشارقة الخيرية على تنفيذها سنوياً مع بداية شهر رمضان المبارك لمساعدة المحتاجين واستكمالاً للمساعدات الإنسانية التي تقدمها في عدة دول حول العالم.

وأشار آل علي إلى أن عمليات التوزيع تشمل 250 ألف مستفيد بواقع 20 ألف مستفيد في مصر و10 آلاف مستفيد في البحرين و6 آلاف في إثيوبيا و15 ألفا في الهند و7000 مستفيد في مالاوي و4 آلاف في الأردن و5 آلاف مستفيد في البوسنة و4 آلاف في باكستان ومثلها في أفغانستان وكذلك 4 آلاف مستفيد في المغرب و2000 في البرازيل إلى جانب عدد آخر من المستفيدين في عدة دول أخرى.

ولفت إلى أن مشروع "إفطار صائم" خارج الدولة يشهد إقبالاً كبيراً من الصائمين خلال الشهر الفضيل، حيث تتم عمليات التوزيع على المستفيدين من مواطني وسكان تلك الدول، كما يتم التركيز على تنفيذ المشروع ليشمل اللاجئين في المخيمات.