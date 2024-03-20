"تنمية المجتمع" تنظم لقاء لأمهات أصحاب الهمم في مجلس أم سقيم بدبي

نظمت هيئة تنمية المجتمع في دبي، وضمن فعاليات "رمضان في دبي" التي انطلقت مع بداية الشهر الفضيل بتوجيهات من سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، لقاءً لعدد من الموهوبين من أصحاب الهمم وأمهاتهم، في مجلس أم سقيم بدبي وذلك بالتزامن مع يوم الأم حيث جرى استعراض عدد من أبرز قصص النجاح، التي ساهمت فيها الأمهات بتغيير مجرى حياة أبنائهن من أصحاب الهمم متجاوزين بذلك مختلف التحديات والعقبات ومؤمنين بقدرات أبنائهن وحقهم في بلوغ أقصى طاقتهم.

وصاحب اللقاء معرض لمنتجات أصحاب الهمم بهدف تسليط الضوء على مواهبهم وهوايتهم التي ساهمت في إطلاق عدد منهم لمشاريعهم الخاصة، وتضمنت المشاريع منتجات فنية ومشغولات يدوية ومأكولات وملابس.

كما استعرضت خيالة دبي كيفية تدريب الأطفال من أصحاب الهمم على رياضة ركوب الخيل، والتي تأتي ضمن البرامج التأهيلية التي تعتمدها هيئة تنمية المجتمع وتساهم بشكل كبير ولافت في التطور الحركي والسلوكي والنفسي للأطفال.

وأكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع، أن الدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة لأصحاب الهمم ساهم في تحقيق نقلة نوعية في مجال الخدمات والبيئة الدامجة، لافتةً إلى أن المتابعة الحثيثة لاحتياجات ومتطلبات أصحاب الهمم وأسرهم ساهمت بطرح مبادرات وبرامج تتيح حصولهم على جميع حقوقهم في الصحة والتعليم والتمكين والدمج الاجتماعي.

وقالت معاليها: ساهمت منفعة أصحاب الهمم في توفير دعم ملموس لأصحاب الهمم وأسرهم حيث أتاحت لهم فرصاً أكبر للحصول على التعليم والتأهيل المهني والأدوات المساعدة التي تعزز دمجهم في المجتمع، وتواصل الهيئة العمل بشكل مباشر مع أسر أصحاب الهمم والجمعيات والجهات الموفرة لخدماتهم للتعرف بشكل معمق على احتياجاتهم وتلبية هذه الاحتياجات.

وبينت الهيئة، أن عدد المستفيدين من منفعة أصحاب الهمم بلغ منذ إطلاقها، 5498 مستفيداً من أصحاب الهمم، وبلغت قيمة المبالغ التي تم صرفها لهذه المنفعة أكثر من 68 مليون درهم تم صرفها لتتيح لأصحاب الهمم دخول المدارس ومراكز التأهيل المهني أو للحصول على أدوات مساندة أو معلمي ظل أو مترجمي لغة إشارة. يذكر أن حملة "رمضان في دبي" قد انطلقت قبيل بدء شهر رمضان المبارك، حيث كلّف مجلس دبي للإعلام "براند دبي" بالإشراف على تنفيذ الحملة بالشراكة والتنسيق مع أكثر من 20 جهة حكومية وخاصة من أجل وضع إطار موحد يكفل خروج المظاهر الاحتفالية على أفضل وجه ممكن، وذلك للمرة الأولى التي يتم فيها تنسيق الاحتفالات بما يضمن لها أفضل تغطية إعلامية لتعريف مجتمع دبي ودولة الإمارات بالفعاليات والأنشطة الرمضانية المختلفة التي تحتشد بها الإمارة على مدار شهر رمضان المبارك.









