إحباط محاولتين لتهريب 11 كجم من المخدرات في رأس الخيمة

تمكنت جمارك رأس الخيمة من إحباط محاولتين لتهريب ما يقارب 11 كجم من المواد المخدرة خلال الأسبوع الماضي.

وتم العثور على المواد المخدرة، مخبأة في حقائب اثنين من المسافرين لدى وصولهما إلى الدولة، عبر مطار رأس الخيمة الدولي.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى اشتباه موظفي الجمارك بالمسافرين اللذين تم ضبطهما، معتمدين في ذلك على حسهم الأمني وتدريبهم العالي وقدراتهم الذهنية الحاضرة في الانتباه للتفاصيل الدقيقة.

وتم الاشتباه بالمذكورين وتحويل أمتعتهما للتفتيش الدقيق، حيث تبين لاحقا إخفاء الممنوعات بطريقة احترافية، وعليه تم تسليم المضبوطات مع الشخصين إلى الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات الأمنية.

وأثنى الدكتور محمد عبدالله المحرزي مدير عام جمارك رأس الخيمة، على الدور الكبير الذي يقوم به أفراد الجمارك في حماية الدولة، والتصدي للمخالفات الجمركية وجرائم التهريب، مشيرا إلى أن ذلك جاء نتيجة دعم كادر التفتيش الجمركي في الدائرة بسلسgة من الدورات التدريبية المكثفة، وتأهيلهم لإجراءات التفتيش وتوفير الإمكانات والأدوات اللازمة لأداء عملهم على أكمل وجه.