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بلدية أبوظبي تحتفي بيوم السعادة العالمي

جانب من العاصمة أبوظبي
20 مارس 2024 18:23

احتفت بلدية مدينة أبوظبي، ممثلة بقطاع خدمات الدعم والمساندة - إدارة الموارد البشرية، بيوم السعادة العالمي، من خلال فعاليات استهدفت إسعاد الموظفين، وذلك ضمن إطار ترسيخ معاني السعادة في وطن السعادة.  

 

تأتي الفعالية انعكاسا لحرص البلدية على إيجاد بيئة عمل مثالية زاخرة بقيم السعادة والاستقرار، وتعزيز طاقات الموظفين، وتحفيزهم على الإبداع وبذل الجهود لتحقيق أعلى مستويات رضا المجتمع وتطوير الخدمات.

 

 وأكدت بلدية مدينة أبوظبي أن الإمارات العربية المتحدة وبفضل حكمة قيادتها جعلت من السعادة قيمة وهدفا وأولوية، تسعى لتحقيقها على كافة الصعد، لنشر السعادة لدى المواطنين والمقيمين والزائرين والسياح.

 

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 وأوضحت البلدية أن إسعاد الموظفين والمتعاملين على حد سواء يشكل ضرورة قصوى تجسد قيم قيادتنا الحكيمة وتعكس قيم شعب الإمارات وأصالته، وتعبر عن أهداف البرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة التابع لوزارة تنمية المجتمع.

وقد حفلت فعالية يوم السعادة العالمي في بلدية مدينة أبوظبي بالأنشطة الترفيهية والمسابقات، والجوائز وتوزيع الهدايا على الموظفين، بالإضافة إلى تزيين المبنى الرئيس ومراكز البلديات الفرعية ابتهاجا بيوم السعادة العالمي ولإسعاد الموظفين والمتعاملين على حد سواء.

المصدر: وام
يوم السعادة العالمي
بلدية أبوظبي
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