شرطة أبوظبي تنفذ مبادرة إفطار صائم

نفذت شرطة أبوظبي مبادرة "إفطار صائم"، بالتعاون مع وزارة الداخلية، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبمشاركة مرشحي كلية الشرطة، وشملت توزيع الوجبات الغذائية على الصائمين في حديقة الخالدية بأبوظبي وسوق الخضروات والفواكه في مدينة العين.

جاءت المبادرة بهدف ترسيخ قيم التكافل بين أفراد المجتمع في الإمارة خلال شهر رمضان المبارك، وإدخال السعادة إلى نفوس الصائمين من مختلف الجنسيات في هذا الشهر الفضيل.

وأكَّدت شرطة أبوظبي أنَّ هذا العمل الإنساني، يعد من المبادرات السنوية التي تحرص عليها مع قدوم الشهر الفضيل، تجسيدا لقيم العطاء في رمضان، وتفعيل قيم ومبادئ المسؤولية المجتمعية وترسيخ ‏ثقافة الخير.

وشارك وفد من وزارة الداخلية برئاسة العميد سلطان احمد بوعتابه الزعابي مدير عام حماية المجتمع والوقاية من الجريمة بالإنابة ووفد من شرطة أبوظبي برئاسة العميد سيف سعيد الشامسي مدير إدارة المراسم والعلاقات العامة، في توزيع وجبات الإفطار، بالتعاون مع ممثلي مصرف أبوظبي الإسلامي السيد محمد عبد الباري الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي بالإنابة.

حضر تنفيذ المبادرة، العقيد سهيل محمد الخييلي نائب مدير إدارة المراسم والعلاقات العامة، والمقدم خليفه سالم الكعبي رئيس قسم العلاقات الاجتماعية والتوجيه بشرطة أبوظبي، ومرشحين من كلية الشرطة، ولمياء خالد حريز رئيس قسم الاتصال المؤسسي والتسويق وعلاقات المستثمرين في مصرف أبوظبي الإسلامي وميناكشي احمد علي -رئيس قسم الفعاليات والمبادرات في المصرف.

وشارك في توزيع الوجبات على الصائمين في سوق الخضروات والفواكه بمنطقة السوق في مدينة العين، عدد من الضباط والأفراد من وزارة الداخلية وشرطة أبوظبي، وبالتعاون مع ممثلين من مصرف أبوظبي الإسلامي.