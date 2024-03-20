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علوم الدار

درجات الحرارة غداً الخميس

درجات الحرارة غداً الخميس
20 مارس 2024 20:38

 يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً ومغبر أحياناً، مع انخفاض آخر في درجات الحرارة، ورطب ليلاً وصباح الجمعة مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار.

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وذكر المركز، في بيانه اليومي حول حالة الطقس المتوقعة غدا، أن الرياح تكون شمالية غربية / 15 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س، والبحر في الخليج العربي يكون مضطرباً إلى متوسط الموج، فيما يحدث المد الثاني عند الساعة 57:00، والجزر الأول عند الساعة 17:38؛ أما بحر عمان فيكون خفيفا إلى متوسط الموج، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 20:40 والجزر الأول عند الساعة 14:02 والجزر الثاني عند الساعة 02:50.

المصدر: وام
الطقس
الإمارات
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