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برعاية منصور بن زايد.. «الشؤون الإسلامية» تنظم مؤتمر «القرآن الكريم وآفاق العلوم الكونية» 24 مارس

برعاية منصور بن زايد.. «الشؤون الإسلامية» تنظم مؤتمر «القرآن الكريم وآفاق العلوم الكونية» 24 مارس
20 مارس 2024 20:57

تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، تنظم الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف يومي 24 و25 مارس الجاري مؤتمراً علمياً بعنوان «القرآن الكريم وآفاق العلوم الكونية وجهود دولة الإمارات في خدمته».
ويفتتح معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، المؤتمر الذي يشهد مشاركة العلماء ضيوف صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، ونخبة من العلماء والمختصين.
وقال الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، إن المؤتمر يهدف إلى إبراز أثر القرآن الكريم في القيم الإنسانية والتوجه الحضاري، والدور الإماراتي الريادي في هذا المجال، وترسيخ مناهج التفكر في آيات الله الكونية وفق مقاربات علمية وحضارية، واستعراض جهود دولة الإمارات في خدمة علوم القرآن وتعليمه ومميزات مسيرتها الحضارية في هذا الجانب، وصولاً إلى توصيات ومخرجات ترسم الطريق للتعامل مع المستقبل ومستجداته في التعامل مع الذكاء الاصطناعي وتفعيله في خدمة القرآن ورسالته.
 ويشارك في جلسات المؤتمر على مدى يومين أكثر من 30 شخصية علمية ودينية ووطنية وعالمية متخصصة في مجال خدمة القرآن الكريم وتفسيره والخطاب الديني الحضاري، حيث تتناول جلساته في محورها الأول القرآن الكريم كونه رافداً من روافد القيم الإنسانية، بينما يركز المحور الثاني على الآيات المتلوة والمرئية؛ نحو تعزيز مناهج الاعتبار والتفكر في التفسير، أما المحور الثالث فيركز على جهود دولة الإمارات في خدمة القرآن وعلومه.
وأضاف الدرعي أن العلماء سيثرون جلسات المؤتمر بمداخلات تخصصية تتصل بعناصر القيم الإنسانية في القرآن الكريم والوسائل المنهجية في التكوين الحضاري، والكليات الكبرى والمقاصد العليا للقرآن الكريم والمشترك الإنساني مقاربة حضارية، وأخلاقيات العصر من خلال توجيهات القرآن الكريم مقاربات منهجية، ومناهج تفكيك الخطابات المتطرفة التي توظف القرآن الكريم، بالإضافة إلى التفسير القيمي للقرآن الكريم المناهج والخصائص، وتسليط الضوء على جهود المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» في خدمة القرآن الكريم، ومستقبل التقنيات الحديثة والتطبيقات في خدمة القرآن الكريم وأثرها على الأجيال، والمبادرات المجتمعية والإعلامية في خدمة القرآن الكريم في دولة الإمارات.

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