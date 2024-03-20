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علوم الدار

ولي عهد أبوظبي يستقبل المهنئين بشهر رمضان المبارك

ولي عهد أبوظبي يستقبل المهنئين بشهر رمضان المبارك
20 مارس 2024 22:35

استقبل سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بقصر البطين، مساء اليوم، جموع المهنئين بشهر رمضان المبارك.

وتبادل سموّه التهاني والتبريكات مع المهنئين، من الشيوخ وكبار المسؤولين من مختلف الجهات والمؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية وأعيان البلاد وجموع المواطنين.

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ودعا الجميع المولى عزّ وجل أن يُعيد هذه المناسبة الكريمة على دولة الإمارات العربية المتحدة بمزيد من التقدم والرخاء في ظلّ القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وأن يعيد هذا الشهر الفضيل على الأمتين العربية والإسلامية أعواماً عديدة وأزمنة مديدة بالخير واليُمن والبركات.

 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
خالد بن محمد بن زايد
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