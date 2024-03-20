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علوم الدار

مؤسسة الإمارات تعلن المشاريع الفائزة في «ماراثون الأفكار 2024»

مؤسسة الإمارات تعلن المشاريع الفائزة في «ماراثون الأفكار 2024»
21 مارس 2024 02:28

أبوظبي (وام)

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أعلنت مؤسسة الإمارات عن المشاريع الفائزة في “ماراثون الأفكار 2024” الذي عقد تحت شعار “التطوع من أجل الاستدامة”، وهو هاكاثون افتراضي عالمي قائم على الأفكار.
واستقطبت المسابقة 270 طلباً من منظمات تطوعية وغير ربحية من 78 دولة، وتم اختيار 15 فريقاً في القائمة النهائية، التي تم تقسيمها إلى ثلاث مجموعات تضم كل منها خمسة فرق، حيث تنافست كل مجموعة ضمن ثلاثة تحديات بيئية مختلفة.
وعملت الفرق ضمن كل تحد على ابتكار حل فعال له خلال 24 ساعة فقط، وحصلت الفرق الفائزة على منحة قدرها 25000 دولار  لكل منها لتنفيذ مشروعها.
وفاز في تحدي “الطبيعة والأرض والمحيطات”، فريق مؤسسة “شيلتر بارتيسيباتوري” (Shelter Participatory) من باكستان، الذي ركز مشروعه على دور التطوع في تعزيز الحماية طويلة المدى للموارد الطبيعية.
بينما فاز في تحدي “الشباب والتعليم والمهارات” فريق مؤسسة “سيرف جلوبال” (Serve Global) من إثيوبيا، والذي تناول مشروعه دور التطوع في بناء مهارات الاقتصاد المستدام المعترف بها عالمياً.
في حين، فاز بالتحدي الثالث، “الإغاثة في حالات الكوارث”، فريق “باديا ريسكيو إنكوربوريتد” من الفلبين، والذي ناقش الدور الفاعل للمتطوعين في تعزيز ثقافة الانتماء ودمج النازحين إلى مجتمعات جديدة في حالات الكوارث.
وقال أحمد طالب الشامسي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات: “نعبر مع ختام هذه الفعالية عن سعادتنا بما أظهره المتطوعون المشاركون من شغف وإبداع لتقديم حلول بيئية مستدامة تعكس التزامهم بالحفاظ على الموارد الطبيعية وتتماشى مع مستهدفات مؤسسة الإمارات ودولة الإمارات الرامية إلى حماية موارد الأرض”.
قال تشاد ولمان، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية لدى جنرال موتورز أفريقيا والشرق الأوسط: “يسرّنا العمل مع مؤسسة الإمارات في إطار جهودها الحثيثة لتوفير حلول مبتكرة للمسائل الملحّة في وقتنا الحالي، حيث نعمل في جنرال موتورز على تحقيق مستقبل مميز للتنقُّل”.

مؤسسة الإمارات
الإمارات
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