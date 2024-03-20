«الدراسات الاجتماعية» تسعد طلبة أبوظبي

إيهاب الرفاعي - دينا جوني - سعيد أحمد - مريم بوخطامين (الاتحاد)

أجمع عدد كبير من طلاب الصف الثاني عشر في أبوظبي على سهولة أسئلة امتحان الدراسات الاجتماعية، حيث جاءت مباشرة وواضحة، ويمكن للطالب اختيار الإجابة الصحيحة من داخل القطعة من دون وجود أي محاور غامضة تربك الطالب، كما أسهمت سهولة الامتحان في سرعة انتهاء الطلاب من الامتحان قبل انتهاء الوقت المحدد للإجابة بوقت كاف.

وحرصت إدارات المدارس على متابعة اللجان الامتحانية، والوقوف على مدى توافر كافة الإمكانات والتجهيزات اللازمة، لأداء الطلاب الامتحانات بسهولة ويسر، مع الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة للامتحان.

وأكد حسن جمال، سهولة امتحان الدراسات الاجتماعية التي لم تخرج عن المألوف، وكانت سهلة يستطيع كل طالب مجتهد الإجابة بسهولة، واختيار الإجابة الصحيحة من متعدد، وهو ما أضاف مزيداً من الراحة والرضى لدى الطلاب، خاصة أن الفصل الدراسي الأول شهد تبايناً في مستوى الامتحان، وتسبب في نقص بعض الدرجات لديه، وهو ما جعله حريصاً على الاستعداد للامتحان بشكل مكثف، وفوجئ أن الامتحان سهل وبسيط، ويمكن اختيار الإجابة الصحيحة من القطعة الموجودة في الامتحان.

وتؤكد الطالبات ريم محمد سمير من مدرسة الثانوية بنات في مدينة زايد، أن الامتحان كان سهلاً، وفي مستوى الطالب المتوسط، وتناول مجموعة من الموضوعات الحيوية ذات الصلة بالأحداث الجارية، وهو ما أتاح الفرصة للإجابة عنها بسهولة، نظراً لتوافر المعلومات الكافية عنها.

وتضمن اختبار الدراسات الاجتماعية 4 فقرات رئيسة تضمنت كل فقرة 5 أسئلة، وشملت مواضيع القطع موضوعاً عن الاستدامة والمناخ، وأخرى عن التسوق الإلكتروني، والثالثة عن المرأة، والرابعة عن التنمر، وجميعها موضوعات ذات الاهتمام.



طلبة دبي: الأسئلة ضمن مقررات المنهج

أدى طلبة الثاني عشر في المدارس الحكومية والمدارس الخاصة التي تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم في دبي اختبار مادة الدراسات الاجتماعية لجميع المسارات التعليمية العام والمتقدم والنخبة والتطبيقي. ولفت الطلبة أن الأسئلة الامتحانية تعدّ الأسهل، والتي تمكنوا فيها من تسليم ورقة الاختبار قبل انتهاء الوقت المخصص في الجدول. وأوضحت الطالبة ميثاء العوضي أن الأسئلة الكتابية واختيار من متعدد جميعها جاءت ضمن مقررات المنهج ولم تخرج عن إطار الأسئلة التي تدربوا عليها مع الأساتذة قبل فترة الامتحانات. واعتبرت أن الكتب الخاصة بالمطالعة والمرافقة للكتاب المدرسي وكتاب النشاط، بالإمكان أن تنقل الطالب إذا أخذها بجدية إلى مستوى أفضل في التعبير الكتابي وفي تقديم المعلومات العلمية والاجتماعية ومناقشتها في قالب ممنهج.



طلبة عجمان: اختبار «بسيط»

أبدى معظم طلبة الثاني عشر بمدارس عجمان، سعادتهم بسهولة أسئلة مادة الاجتماعيات، التي جاءت بسيطة ولا تحتاج إلى وقت، حيث استطاعوا حلها في وقت قصير، معتبرينه أسرع اختبار.

وقال الطالب أحمد خالد الشحي، مسار عام بعجمان، إنه لم يتوقع أن تأتي أسئلة الامتحان بهذه السهولة، حيث استطاع أن يجيب عليها بكل يسر ومراجعتها والتأكد من صحتها بعيداً عن ضغوطات الوقت أو الفهم، لافتاً إلى إن الأسئلة كانت واضحة ولا تحتاج إلى جهد.

وقال الطالب عبدالله مايد الظاهري، إنه لم تواجهه أي صعوبة في حل أسئلة امتحان مادة الاجتماعيات، التي جاءت إلكترونية على فترة واحدة، لافتاً إلى أن معظم الأسئلة كانت مطابقة للنماذج التي تدربوا عليها.



طلبة أم القيوين: أسئلة واضحة

أكد عدد من طلبة الثاني عشر بمدارس أم القيوين، إن أسئلة امتحان مادة الاجتماعيات، جاءت واضحة ومطابقة للنماذج، مؤكدين إنهم أجابوا على جميع الأسئلة في زمن سريع لا يتعدى النصف ساعة.

وقال الطالب محمد سيف الغفلي، بأم القيوين، إن أسئلة الامتحان كانت سهلة وواضحة ولا تحتاج إلى تفكير، وفي متناول الطالب المتوسط، ولم تستغرق معهم سوى ربع ساعة تقريباً للإجابة عليها، لافتاً إلى إنه استعد جيداً لهذه المادة من خلال مراجعة الدروس والنماذج.

وقال الطالب عبدالله سلطان عبدالله، بأم القيوين، إن الاستعداد الجيد للامتحانات، يساعد الطالب على سرعة فهم الأسئلة والإجابة عليها بصورة صحيحة، لافتاً إلى أن اختبار مادة الاجتماعيات لم يكن صعباً بالنسبة لجميع الطلاب، حيث أبدى الكل ارتياحه من سرعة حل الأسئلة في زمن قياسي.



طلبة رأس الخيمة: أثلجت الصدور

أعرب طلاب مراحل النقل والثاني عشر بأفرعه عن ارتياحهم التام حول اختبار مادة الدراسات الاجتماعية والتي وصفوها بالسلسة والمباشرة والتي لم تستغرق الكثير من الوقت والجهد، منوهين أنهم يتوقعون حصولهم لنتائج مبشرة وجيدة، أملين أن تستمر هذه السلاسة وفي باقي الاختبارات، ويختتم اليوم طلاب الصف الخامس حتى العاشر يومهم الأخير في اختبارات الفصل الدراسي الثاني، على أن يختتم غداً الجمعة باقي المراحل اختبارات الفصل الثاني لامتحانات 2024.

وبينت طالبات مدرسة الظيت للتعليم الثانوي بنات أن الاختبار جاء في متناول الطالب المتوسط والمتميز ولم يخل من أسئلة الأحداث الراهنة مؤخراً والتي تم ربطها بعدد من الأسئلة، مشيرين إلى أن الاختبار جاء على فترة واحدة.

وقالت الطالبة سمية سعيد الظهوري في الثاني عشر إن الاختبار أثلج صدور الطلبة والتي قمست على شكل خمس فقرات كل فقرة عليها نحو 6 أسئلة والتي تنوعت ما بين مواضيع تخص المرأة والبيع والشراء الإلكتروني وأهمية المرأة وحفظ البيئة والتنمروالتي تم التدرب عليها جميعاً، والتي يمكن للطالب حصد درجات منها.

ويكمل اليوم الخميس باقي الطلاب اختبارهم في مادة التربية الإسلامية على أن تنتهي جميع الاختبارات غداً الجمعة ويبدأ الطلاب الإجازة الشتوية للفصل الدراسي الثاني الاثنين المقبل.