عبد الله المري يمنح «ميدالية السعادة» لموظفي التدقيق الداخلي

دبي (الاتحاد)

منح معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، «ميدالية السعادة» لموظفي مكتب التدقيق الداخلي في القيادة العامة لشرطة دبي بعد حصولهم على نسبة 100% في تطبيق معايير التدقيق الداخلي، ما أسهم في أن تكون شرطة دبي من أولى الجهات الحكومية على مستوى الإمارة تحقق هذا الإنجاز النوعي، وتُطبق معايير التدقيق العالمية.

وسلم معالي الفريق المري شهادات وميدالية السعادة إلى موظفي مكتب التدقيق الداخلي في مقر القيادة العامة لشرطة دبي، بحضور اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، واللواء أحمد رفيع، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، واللواء سيف بن عابد، مدير الإدارة العامة للمالية، واللواء خالد الرزوقي، مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، واللواء الدكتور طارق تهلك، مدير مركز شرطة نايف، وعدد من مديري الإدارات العامة وكبار الضباط.

وثمن معالي الفريق المري جهود فريق عمل مكتب التدقيق الداخلي، مشيراً إلى أن الحصول على نسبة 100% في تطبيق معايير التدقيق الداخلي يعتبر إضافة نوعية في عمل القيادة العامة لشرطة دبي في مجال التدقيق والمنظومة المالية، مُتمنياً للموظفين المُكرمين التوفيق والنجاح المستمر في أداء مهاهم.