الجمعة 22 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

عبد الله المري يمنح «ميدالية السعادة» لموظفي التدقيق الداخلي

عبد الله المري يمنح «ميدالية السعادة» لموظفي التدقيق الداخلي
21 مارس 2024 02:28

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«الأبيض» إلى «النقطة التاسعة»
محاضرة «التجارة في دبي.. إطلالة تاريخية» بـ«العويس الثقافية»

منح معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، «ميدالية السعادة» لموظفي مكتب التدقيق الداخلي في القيادة العامة لشرطة دبي بعد حصولهم على نسبة 100% في تطبيق معايير التدقيق الداخلي، ما أسهم في أن تكون شرطة دبي من أولى الجهات الحكومية على مستوى الإمارة تحقق هذا الإنجاز النوعي، وتُطبق معايير التدقيق العالمية.
وسلم معالي الفريق المري شهادات وميدالية السعادة إلى موظفي مكتب التدقيق الداخلي في مقر القيادة العامة لشرطة دبي، بحضور اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، واللواء أحمد رفيع، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، واللواء سيف بن عابد، مدير الإدارة العامة للمالية، واللواء خالد الرزوقي، مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، واللواء الدكتور طارق تهلك، مدير مركز شرطة نايف، وعدد من مديري الإدارات العامة وكبار الضباط.
وثمن معالي الفريق المري جهود فريق عمل مكتب التدقيق الداخلي، مشيراً إلى أن الحصول على نسبة 100% في تطبيق معايير التدقيق الداخلي يعتبر إضافة نوعية في عمل القيادة العامة لشرطة دبي في مجال التدقيق والمنظومة المالية، مُتمنياً للموظفين المُكرمين التوفيق والنجاح المستمر في أداء مهاهم.

دبي
الإمارات
شرطة دبي
عبد الله المري
التدقيق الداخلي
آخر الأخبار
حاكم أم القيوين يستقبل ولي عهد الفجيرة والمهنئين بشهر رمضان
علوم الدار
حاكم أم القيوين يستقبل ولي عهد الفجيرة والمهنئين بشهر رمضان
22 مارس 2024
حاكم عجمان وولي عهده يتقبلان تهاني ولي عهد الفجيرة والمهنئين برمضان
علوم الدار
حاكم عجمان وولي عهده يتقبلان تهاني ولي عهد الفجيرة والمهنئين برمضان
22 مارس 2024
حاكم الشارقة يواصل استقبال المهنئين بشهر رمضان
علوم الدار
حاكم الشارقة يواصل استقبال المهنئين بشهر رمضان
22 مارس 2024
«الأبيض» إلى «النقطة التاسعة»
الرياضة
«الأبيض» إلى «النقطة التاسعة»
22 مارس 2024
نخبة من الوجوه الثقافية في مؤسسة العويس
علوم الدار
محاضرة «التجارة في دبي.. إطلالة تاريخية» بـ«العويس الثقافية»
22 مارس 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©