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«دبي لحماية المستهلك» تكثف جولاتها التفتيشية

«دبي لحماية المستهلك» تكثف جولاتها التفتيشية
21 مارس 2024 02:28

دبي (وام)

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كثفت مؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، زياراتها الميدانية خلال شهر رمضان المبارك، تلتقي خلالها بموردي السلع ومسؤولي المتاجر في الأسواق للتأكد من جاهزيتها لتلبية الطلب المرتفع خلال هذه الفترة، فضلاً عن مطابقة الأسعار ما بين المعروض على الرفوف وصناديق الدفع.
وقال أحمد علي موسى، مدير إدارة حماية المستهلك: نواصل جولاتنا الميدانية في العديد من الأسواق والوجهات التي تشهد إقبالاً ملحوظاً في مختلف أنحاء دبي يومياً تقريباً حتى نهاية الشهر الكريم، حيث نلتقي التجار والمستهلكين، ونحرص على توعيتهم بحقوقهم وواجبتهم وكذلك الالتزام بالممارسات التجارية السليمة وحماية المستهلك في مختلف أسواق الإمارة، فضلاً عن حل شكاوى المستهلكين والتعامل معها من خلال المنصات والطرق المتاحة.

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