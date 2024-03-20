«سعود بن صقر التعليمية الخيرية» تنظم معرض «عاد عيدكم»

رأس الخيمة (وام)

نظمت مؤسسة الشيخ سعود بن صقر التعليمية الخيرية، معرض «عاد عيدكم» لتوزيع ملابس العيد على المحتاجين، في إطار حملة خيرية تهدف إلى إدخال البهجة على قلوب الأسر المتعففة خلال عيد الفطر المبارك.

حضر الافتتاح، سمية عبدالله بن حارب السويدي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة الشيخ سعود بن صقر التعليمية الخيرية، وناعمة عبدالله الشرهان، عضو المجلس الوطني الاتحادي، وعدد من القيادات النسائية على مستوى المؤسسات الحكومية والمحلية في الإمارة، وجمع كبير من سيدات المجتمع. ويأتي المعرض، الذي ينظمه مركز المعارض الخيرية بمؤسسة الشيخ سعود بن صقر التعليمية الخيرية، استكمالاً لمسيرة المؤسسة في مساعدة الفئات المحتاجة، وتوفير احتياجاتهم الأساسية، خاصة في المناسبات والأعياد.

وتضمن المعرض، مجموعة واسعة من الملابس للأطفال والكبار، حيث تم فرزها وتنظيمها بشكل أنيق لسهولة الاختيار، كما تم توفير مساحة مخصصة للألعاب والأدوات الترفيهية للأطفال.

وشهد المعرض، إقبالاً كبيراً من قبل الأسر المستفيدة الذين عبروا عن شكرهم وتقديرهم، مؤكدين أن هذه المبادرة الإنسانية تساهم بشكل كبير في تخفيف الأعباء المالية عنهم، وتعزز من شعورهم بالبهجة والفرحة في عيد الفطر. وأكدت سمية حارب السويدي، أهمية هذه المعارض في نشر السعادة بين أفراد المجتمع، مشيرة إلى أن المؤسسة تسعى دائماً إلى مد يد العون للمحتاجين، وتوفير احتياجاتهم الأساسية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها البعض. وأشارت إلى أن الحملة تهدف إلى توزيع ملابس العيد على أكثر من 4000 أسرة محتاجة في مختلف مناطق إمارة رأس الخيمة، داعية أفراد المجتمع إلى دعم هذه المبادرة الإنسانية والتبرع لصالحها، لضمان استمرارها في تحقيق أهدافها النبيلة. ووجهت شكرها الجزيل لجميع المتبرعين الذين ساهموا في إنجاح هذه المبادرة، مؤكدةً أن تكاتف أفراد المجتمع هو السبيل الوحيد لنشر السعادة ومساعدة المحتاجين. ويعد معرض «عاد عيدكم»، هو المعرض الـ13 من سلسلة المعارض التي ينظمها مركز المعارض الخيرية التابع لمؤسسة الشيخ سعود بن صقر التعليمية الخيرية، وهو تجسيد حقيقي للتكافل الاجتماعي ونموذج يحتذى به في مد يد العون للمحتاجين وإدخال البهجة على قلوبهم في المناسبات والأعياد.