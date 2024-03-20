إقبال على كرنفال «نادي الشرطة الرمضاني» في عجمان

عجمان (وام)

يواصل كرنفال نادي الشرطة الرمضاني الذي يقام في نادي الشرطة للرياضة والرماية، فعالياته وسط حضور جماهيري لافت، وتفاعل كبير من الزوار منذ انطلاقته. ويعد الكرنفال أول فعالية جماهيرية رمضانية تقام في النادي، ويقدم باقة من العروض على مجموعة كبيرة من المنتجات التي يوفرها 32 عارضاً من الأسر المنتجة، إلى جانب العديد من الأمسيات الرمضانية والرياضية المتنوعة، كما يتيح لزواره فرصة الفوز بأكثر من 600 جائزة عبر المشاركة في السحوبات.

وقال العقيد يحيى خلف المطروشي، عضو مجلس إدارة نادي الشرطة للرياضة والرماية، إن القيادة العامة لشرطة عجمان، وبدعم مباشر من اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان، تسعى دائماً ووفق استراتيجية واضحة إلى تعزيز مسؤوليتها المجتمعية وتحقيق الترابط مع مؤسسات المجتمع المختلفة، مشيراً إلى أن تنظيم الكرنفال ودعوة الأسر المنتجة للمشاركة فيه، يأتي ضمن تلك الاستراتيجية التي تسعي إلى إيجاد شراكة بين المجتمع والشرطة.

من جانبه، قال إبراهيم ماجد المطروشي، مسؤول تنظيم الكرنفال، إن الحدث يهدف إلى تعزيز التواصل مع أفراد المجتمع وإسعادهم ودعم الأسر المنتجة في إمارة عجمان، مشيراً إلى أن الكرنفال الذي يقام بالتعاون مع «فزعة» عبارة عن سوق متكامل يشمل مطاعم، ومحال بيع الملابس، ومستلزمات الأسرة والأطفال، بالإضافة إلى الأجهزة الرياضية ومستلزمات تجهيز الحدائق، فضلاً عن فعاليات متنوعة للأطفال.

وأوضح المطروشي، أن فريق عمل الكرنفال يجري يومياً 20 سحباً على جوائز يتم تقديمها للزوار، بإجمالي 600 جائزة طيلة الشهر الفضيل.

قالت أمينة جمعة الشامسي، عضو فريق التنسيق، إن الكرنفال الرمضاني يستمر طوال أيام شهر رمضان المبارك من الساعة 8:30 مساءً وحتى الساعة 12:30 بعد منتصف الليل، مشيرة إلى أن فريق العمل حرص على تنوع أنشطته بهدف تعزيز القيم الإسلامية، خلال شهر رمضان الفضيل، وزيادة الترابط والتلاحم المجتمعي والارتقاء بجودة الحياة.