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رئيس الدولة يهنئ هاتفياً فلاديمير بوتين بإعادة انتخابه رئيساً لروسيا

رئيس الدولة يهنئ هاتفياً فلاديمير بوتين بإعادة انتخابه رئيساً لروسيا
20 مارس 2024 23:15

 أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم اتصالاً هاتفياً مع فخامة فلاديمير بوتين، هنأه خلاله بإعادة انتخابه رئيساً لروسيا الاتحادية لفترة رئاسية جديدة خلال الانتخابات التي جرت مؤخراً.

وأعرب سموه عن تمنياته للرئيس فلاديمير بوتين التوفيق في قيادة بلده، وتحقيق تطلعات شعبه نحو مزيدٍ من التقدم والازدهار خلال المرحلة المقبلة، متطلعاً إلى مواصلة العمل معاً في سبيل تعزيز علاقات البلدين، وشراكتهما الاستراتيجية، بما يخدم مصالحهما المتبادلة، ولكل ما فيه الخير لشعبيهما الصديقين.

من جانبه، أعرب الرئيس الروسي عن شكره وتقديره لصاحب السمو رئيس الدولة لتهنئته وما عبَّر عنه من مشاعر صادقة تجاه روسيا وشعبها.

وأكد الجانبان، خلال الاتصال الهاتفي، حرصهما المتبادل على تعزيز علاقات البلدين ودفع شراكتهما الاستراتيجية إلى مستويات أرحب من التعاون والعمل المشترك بما يخدم مصالحهما المشتركة.

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المصدر: وام
محمد بن زايد
فلاديمير بوتين
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