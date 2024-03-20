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علوم الدار

48 محاضرة ضمن «رمضان في دبي»

محمد سهيل المهيري
21 مارس 2024 02:29

دبي (الاتحاد)

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قال الدكتور محمد سهيل المهيري، مدير إدارة الخدمات الدينية، رئيس فريق الفعاليات الثقافية الإسلامية، ضمن حملة رمضان في دبي، إن فريق الفعاليات الثقافية الإسلامية، نظم (48) محاضرة دينية في مساجد عدة بالإمارة خلال الأسبوع الأول من الشهر الفضيل، ضمن حملة «رمضان في دبي»، استفاد منها ما يقارب  14000 من المصلين.  وأشار المهيري إلى أن الدائرة تحرص على استغلال شهر رمضان في نشر العلوم الشرعية والدينية في المجتمع، بتقديم وإلقاء المحاضرات الدينية والشرعية وبمختلف اللغات، بهدف تثقيف وتنمية الوعي الديني في المجتمع، لافتاً إلى أن عناوين تلك المحاضرات تضمنت مواضيع عدة، منها استقبال شهر رمضان، والأسباب الجالبة لمحبة الله، ومسائل في أحكام الصيام والقيام، شهر التوبة والغفران، حادثة الإفك دروس وعبر، كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون، وصايا لمن أدرك رمضان، أحكام الصيام وفضائله، أعمال الخير في رمضان، التحذير من عقوبة الظلم، يا باغي الخير أقبل، فاستقم كما أمرت، فاستبقوا الخيرات، أتاكم رمضان، وفضل النصيحة، كما تضمنت محاضرات النساء مواضيع بعنوان، جلسات النبي صلى الله عليه وسلم، وكم أحبه، وذلك في مسجد مردف الكبير.
وأضاف المهيري أن جميع المحاضرات تقدم بلغات عدة منها اللغة العربية، والإنجليزية، والأوردية، والتركية، والبرتغالية، والفرنسية، والروسية، وتقام المحاضرات بعد صلاة التراويح بجميع مساجد الفعالية ضمن حملة رمضان في دبي وفي مسجد مدينة إكسبو دبي، وتستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك.

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