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علوم الدار

«الفجيرة الرمضاني» يناقش مقومات السعادة الأسرية

مشاركات في الجلسة (من المصدر)
21 مارس 2024 02:29

الفجيرة (الاتحاد)

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أكدت المشاركات في الجلسة الثانية لمنتدى الفجيرة الرمضاني بعنوان «السعادة الأسرية»، أهمية وجود بيئة عائلية إيجابية منبعها التوافق الأسري والحوار البناء والتواصل المثمر والسعي، لتكون الأسرة نواة متماسكة تبني بوحدتها وسلامة بنيانها وتركيبتها المثمرة لبنات مجتمع ملؤه التوافق والترابط والعطاء.
وكانت الجلسة التي عقدت، ضمن دورة المنتدى التاسعة التي تنظمها جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية بالتعاون مع مؤسسة غبشة تحت شعار «نحو مجتمع مستدام»، واستضافها مجلس الحلاه المجتمعي في منطقة الحلاه بالفجيرة، بحضور شيخة سعيد الكعبي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، وشاركت فيها صابرين حسن اليماحي العضو السابق في المجلس الوطني الاتحادي، والمستشارة الأسرية الدكتورة بدرية الظنحاني، وأدارتها عذراء غازي فيصل، مديرة مؤسسة غبشة.
واستعرضت المشاركات عدداً من المحاور المهمة التي تسهم في تعزيز التوافق الأسري، أبرزها أهمية الحوار الأسري بين الزوجين، وإبعاد الخلافات الزوجيّة عن الأبناء، وتواصل الآباء مع أبنائهم والنقاش معهم، ودور التربية الحديثة لاستدامة الحياة الأسرية، وضرورة الموازنة بين العمل والحياة المنزليّة.
وأكدت المشاركات أن الرصيد الأخلاقي والقيمي في مجتمعنا هو مخزن زاخر بدرر من المبادئ القويمة التي نحتاج دائماً للتمسك بها وترسيخها ونشرها بين الأجيال لتظل أسرنا متلاحمة، حيث التوافق بين الزوجين هو العمود الفقري لنجاح الأسرة بأكملها والتواصل مع الأبناء أيضاً سبب قوي لتقوية روابط هذه الأسرة واستمرار وحدتها، كما أن الأخذ بمقومات التربية الحديثة أيضاً له دور كبير في الدفع بالأسرة اليوم نحو المزيد من التألق على المستوى المجتمعي والثقافي والاقتصادي، والنهل من أسباب السعادة والرفاه الأسري إلى أبعد الحدود، وجعل مجتمع الإمارات قدوة للمجتمعات الأخرى على كل المستويات. 
وشدد الحضور في الجلسة الرمضانية على ضرورة النأي بالأسرة عن الخلافات والتشرذم العائلي والتفكك الأسري والتباعد العاطفي، وسلبية العلاقات والدخول في دوامات الخلافات التي تؤثر في وحدة الأسرة، وتعطل دورها في المجتمع وتأثيرها السلبي، خاصة على الأبناء في كل المستويات من تحصيل علمي ونجاح اجتماعي وتفوق وطموح.

منتدى الفجيرة الرمضاني
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