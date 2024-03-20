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علوم الدار

«شهر الرحمة».. محاضرة للموظفات

جانب من المحاضرة (من المصدر)
21 مارس 2024 02:28

أبوظبي (الاتحاد)

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ألقت الدكتورة سعاد رحائم، أستاذة التعليم العالي بكلية الآداب والعلوم الإنسانية الجديدة، ومن العلماء الضيوف، محاضرة بعنوان «شهر الرحمة»، وذلك في مقر الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في أبوظبي، حضرها عدد من الموظفات.
وتقدمت الدكتورة سعاد بالشكر لصاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، على الاستضافة التي أتاحت لهم لقاء شعب الإمارات والتعرف على قيمه وأخلاقه ومجتمعه ومؤسساته ورموزه الحضارية والوطنية، كما ثمنت حسن التنظيم والاستقبال والحفاوة من الهيئة، مؤكدة ضرورة الاستفادة من العلماء وخبراتهم، خاصة في هذا الشهر المبارك الذي يرسخ في النفوس الخشوع والطمأنينة داعية إلى استثمار نفحاته والفوز بالرحمات من المولى عز وجل، والانشغال فيه بتلاوة القرآن والذكر والطاعات والإخلاص في العمل والإنفاق في سبيل الله لنيل رضوان الله.

رمضان
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العلماء ضيوف رئيس الدولة
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