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علوم الدار

مأدبة رمضانية على مدرج الطائرات بمطار دبي

مأدبة رمضانية على مدرج الطائرات بمطار دبي
21 مارس 2024 02:31

دبي (الاتحاد)

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شهد مطار دبي الدولي (DXB) حدثاً استثنائياً خلال شهر رمضان المبارك، حيث استضاف حفل إفطار هو الأول من نوعه على مدرج الطائرات لعددٍ من موظفي المطار من خلفيات ثقافية مختلفة.
جسدت المأدبة التي أقيمت على خلفية هبوط وإقلاع الطائرات لحظة فريدة هدفت إلى تعزيز مفاهيم المودة والألفة والتفاهم الثقافي بين الموظفين.
وقال ماجد الجوكر، الرئيس التنفيذي للعمليات في مطارات دبي: «تؤكد هذه المبادرة التي أقيمت على أرض المدرج التزامنا بتعزيز الشمولية والتفاهم الثقافي بين كوادرنا البشرية التي تنحدر من أصول وثقافات متنوعة، حيث اجتمعوا معاً احتفالاً بروح شهر رمضان المبارك. كما قدمت هذه المبادرة لمحة عن الطرق العديدة التي يمكن لمطار دبي الدولي من خلالها خلق تجارب ممتعة لا تُنسى».
ومع اقتراب موعد الإفطار، تعاون المدعوون لإعداد المائدة التي تزينت بأشهى الأطباق الرمضانية التقليدية، بما في ذلك التمور والفواكه والحلويات والمشروبات الرمضانية المنعشة، وعندما حان وقت الإفطار مع غروب الشمس، تحولت المائدة إلى ملاذ ترحيبي للتواصل وتبادل القصص وتكوين روابط جديدة بين الزملاء من مختلف إدارات المؤسسة.

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