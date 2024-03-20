اليوم .. «ليالي رمضان» في «إكسبو الشارقة»

الشارقة (الاتحاد)

تنطلق مساء اليوم فعاليات النسخة الـ 41 من معرض ليالي رمضان، الذي ينظمه مركز إكسبو الشارقة بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ويقدم تخفيضات تصل إلى 75% تغطي آلاف المنتجات التي يشارك بها أكثر من 200 عارض ونحو 500 علامة تجارية عالمية ومحلية، في تنوع يجعل من التسوق في الأمسيات الرمضانية تجربة ممتعة وجاذبة للعائلات والمتسوقين من مختلف الفئات الاجتماعية على مدار 21 يوماً تمتد حتى عيد الفطر السعيد.

ويأتي المعرض الذي يستقطب سنوياً أكثر من 150 ألف زائر من سكان الشارقة وزوارها ضمن أجندة الدورة الـ 34 من «مهرجان رمضان الشارقة»، ويشتمل على أنشطة وفعاليات حافلة بالعروض الترفيهية والبرامج الثقافية والتراثية والمسابقات المفتوحة للزوار، ويتيح لزواره الاستفادة من العروض الترويجية للمنتجات الحرفية والمشغولات اليدوية والتراثية، والمواد الغذائية والأكلات الشعبية.

قرية التراث

ويتميز معرض ليالي رمضان بكونه إحدى الوجهات المفضلة لأفراد الأسرة كافة، حيث يوفر ما يلبي مختلف متطلبات المجتمع، إلى جانب قرية التراث التي تعرض مجموعة من الملابس الشعبية والأدوات والمشغولات اليدوية والبخور والمشروبات والأطباق الشعبية والرمضانية، وركن الأطفال الذي يضم مجموعة من الألعاب الترفيهية وسط أجواء من المتعة والسعادة التي تصاحب ليالي رمضان واستعدادات الأسر لاستقبال العيد.

ويفتح المعرض أبوابه للجمهور يومياً من الساعة 5 مساءً وحتى الساعة 1 ليلاً خلال شهر رمضان المبارك، ومن الساعة 3 مساءً وحتى الساعة 12 ليلاً خلال أيام عيد الفطر المبارك.