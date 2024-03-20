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علوم الدار

سعود بن صقر يستقبل عدداً من القناصل لدى الدولة

سعود بن صقر يستقبل عدداً من القناصل لدى الدولة
20 مارس 2024 23:22

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، مساء اليوم، عدداً من أصحاب السعادة قناصل الدول العربية والإسلامية والأجنبية المعتمدين لدى الدولة، الذين قدموا التهنئة لسموه بمناسبة شهر رمضان المبارك.

 

وتبادل سموه التهاني والتبريكات مع القناصل، بهذه المناسبة المباركة، متمنياً لدولهم وشعوبهم الخير، والرخاء، والاستقرار داعياً المولى عز وجل أن يعيد هذا الشهر الفضيل على دولة الإمارات بمزيد من التقدم، والازدهار، وعلى العالم أجمع بالخير، واليُمن، والبركات.

وأقام صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، مأدبة إفطار في مجلس الضيافة بخزام، تكريماً لضيوف سموه من المهنئين بالشهر الفضيل.

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حضر الاستقبال والمأدبة.. الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس مجلس إدارة شركة «سيراميك رأس الخيمة»، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.

المصدر: وام
سعود بن صقر القاسمي
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