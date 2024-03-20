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علوم الدار

«الشارقة الإسلامي» يستهدف توزيع 4000 سلة غذائية

«الشارقة الإسلامي» يستهدف توزيع 4000 سلة غذائية
21 مارس 2024 02:28

الشارقة (وام )

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ينظم مصرف الشارقة الإسلامي للعام الخامس على التوالي مبادرته المجتمعية الرمضانية «ميرك عند باب بيتك» خلال شهر رمضان الفضيل بالتعاون مع جمعية الشارقة الخيرية وتستفيد آلاف الأسر من السلال الغذائية التي سيتم توزيعها عليهم.
وقال حسن البلغوني مدير إدارة الإتصال المؤسسي بمصرف الشارقة الإسلامي إن مبادرة هذا العام تستهدف توزيع أكثر من 4000 سلة عبر صناديق مخصصة تضم كافة الاحتياجات الغذائية الأساسية والاستهلاكية التي تحتاجها هذه الأسر.
وأكد أن المبادرة تندرج في إطار حرص مصرف الشارقة الإسلامي على ترجمة قيمه المؤسسية من خلال إحداث أثر إيجابي ونافع في المجتمع المحلي ودعم القضايا الإنسانية ومبادرات العطاء والخير.

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