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علوم الدار

360 ألف وجبة إفطار للعمال من «دي بي ورلد» الخيرية

أثناء زيارة إحدى خيام الإفطار في جافزا أمس (من المصدر)
21 مارس 2024 02:28

دبي (الاتحاد)

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أعلنت مؤسسة «دي بي ورلد» الخيرية، الذراع الخيري لمجموعة موانئ دبي العالمية »دي بي ورلد»، عن تعاونها مع جمعية دبي الخيرية لتوزيع 12,000 وجبة إفطار يومياً على العاملين في مجتمع المنطقة الحرة بجبل علي «جافزا» خلال شهر رمضان المبارك.  وقامت الإدارة العليا لمجموعة موانئ دبي العالمية وجمعية دبي الخيرية بزيارة إحدى خيام الإفطار الثلاث المخصصة في جافزا أمس في مبادرة للتواصل مع المتطوعين وأفراد المجتمع قبل تناول وجبة الإفطار، ويتم تنفيذ الحملة حالياً والتي تشمل تقديم 360 ألف وجبة خلال الشهر الكريم. وضم الوفد ناصر عبدالله، نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة «دي بي ورلد» الخيرية، وعدداً من كبار المسؤولين.

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