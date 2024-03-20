إفطار جماعي في «كهرباء ومياه وغاز» الشارقة

الشارقة (الاتحاد)

نظمت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، إفطاراً جماعياً للموظفين، بحضور عبدالله عبدالرحمن الشامسي، مدير عام الهيئة، بمناسبة شهر رمضان المبارك، بهدف تعزيز التواصل الاجتماعي بين الموظفين، وتوفير بيئة عمل إيجابية، ودعم أواصر الانتماء وخلق جو أسري. وهنأ الشامسي جميع الموظفين، بمناسبة شهر رمضان المبارك، متمنياً للجميع دوام النجاح والتوفيق في أداء مهامهم، وأكد أن مثل هذه المناسبات تعتبر فرصة للعاملين من المستويات الوظيفية كافة للتواصل، وتعزز من نشر ثقافة التسامح، ما ينعكس بالإيجاب على مناخ العمل، ويزيل الكثير من الحواجز، ويمثل حافزاً لتقديم أفضل ما لديهم خلال عملهم.