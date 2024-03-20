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علوم الدار

43 دولة على مائدة «إفطار صائم» لـ«الشارقة الخيرية»

مساندة الأشقاء والأصدقاء في الظروف الصعبة تتصدر الأهداف (من المصدر)
21 مارس 2024 02:28

الشارقة (الاتحاد)

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أعلنت جمعية الشارقة الخيرية أن أكثر عن 250 ألف مستفيد يشملهم مشروع إفطار صائم الذي تم البدء في توزيع مستحقاته منذ اليوم الأول في شهر رمضان ويستمر التوزيع حتى نهاية الشهر الفضيل وذلك في أكثر 43 دولة حول العالم بالتنسيق والتعاون مع وزارة الخارجية وسفارات الدولة في عواصم البلدان التي تغطيها أعمال الجمعية ومكاتبها. وقال محمد عبدالرحمن آل علي مدير إدارة المشاريع والعون الخارجي إن مشروع إفطار صائم يأتي ضمن البرامج التي تحرص الجمعية على تنفيذها سنوياً مع بداية شهر رمضان المبارك، لمساعدة المحتاجين، واستكمالاً للمساعدات الإنسانية التي تقدمها في عدة دول حول العالم، استشعاراً للواجب الإنساني الذي تلتزم به كونها واحدة من المؤسسات الخيرية في دولة الإمارات والتي تقوم بمساندة الأشقاء والأصدقاء في الظروف الصعبة التي يمرون بها، مشيراً أن عمليات التوزيع تشمل 250 ألف مستفيد بواقع 20 ألف مستفيد في مصر و10 آلاف مستفيد في البحرين و6 آلاف في إثيوبيا و15 ألفاً في الهند و7000 مستفيد في مالاوي، و4 آلاف في الأردن، و5 آلاف مستفيد في البوسنة، و4 آلاف في باكستان، ومثلها في أفغانستان وكذلك 4 آلاف مستفيد في المغرب، و2000 في البرازيل، إلى جانب عدد آخر من المستفيدين في عدة دول أخرى. وأضاف أن مشروع إفطار صائم خارج الدولة يشهد إقبالاً كبيراً من الصائمين خلال الشهر الفضيل، حيث تتم عمليات التوزيع على المستفيدين من مواطني وسكان تلك الدول، كما يتم التركيز على تنفيذ المشروع ليشمل اللاجئين في المخيمات وتحرص الجمعية على تقديم أفضل صور الدعم للصائمين وتوفير وجبات تتضمن العناصر الغذائية الأساسية من غالب غذاء أهل البلد المَعني.

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