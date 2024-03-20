ورش تدريبية لمنتسبي «برنامج قيادات دبي الاقتصادية»

دبي (وام)

ضمن برنامج قيادات دبي الاقتصادية، الذي أطلقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، نظّم مركز محمد بن راشد لإعداد القادة، ورش عمل تدريبية لمنتسبي البرنامج، بهدف تأهيل جيل جديد من الكوادر الوطنية لقيادة قطاعات دبي الحيوية، وتزويدهم بأحدث التوجهات والخبرات العالمية.

واستهدفت ورش العمل تعريف المنتسبين بالبرنامج، ومساره التدريبي ومساقاته ومخرجاته المتوقعة، والتي تترجم رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، ومفاهيمه حول القيادة ودور القيادات من القطاعات كافة في ترسيخ مكانة دبي عاصمة للاقتصاد العالمي، وتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، إلى جانب تعزيز العلاقات وترسيخ أسس التواصل بين المنتسبين.



مهارات حيوية

وشارك عدد من المسؤولين خبراتهم في العمل الحكومي مع منتسبي البرنامج البالغ عددهم 28 منتسباً، بهدف إكسابهم مهارات حيوية تؤهلهم لقيادة المستقبل، واستشراف الفرص في القطاعات الاقتصادية والقدرة على تحليلها ووضع تصورات وسيناريوهات تساهم في ترسيخ مكانة إمارة دبي الريادية في الاقتصاد العالمي.

ونُظِّمَت الورش بالتعاون مع شركاء محليين من القطاعين الحكومي والخاص، وهم: غُرف دبي، ودائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، وبنك الإمارات دبي الوطني، ومركز دبي المالي العالمي، وسوق دبي المالي، وناسداك دبي، كما نُظِّمَت بالتعاون مع شركاء عالميين منهم منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وإدارة الأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، ومنظمة القادة العالميون، والمعهد الدولي للتنمية الإدارية، وجامعة كامبريدج، و«إيكونوميست إمباكت»، وشركة «ايكونوميتريكس». وتضمنت الورش التدريبية عدداً من المحاور الرئيسية، هي: الفرص الاقتصادية والتنافسية، وقيادة التغيير والابتكار، والحوكمة الاقتصادية، وفن التفاوض واتخاذ القرارات، وفن التعامل مع وسائل الإعلام.



أفضل الخبرات

يستهدف «برنامج قيادات دبي الاقتصادية»، الذي يشرف عليه «مركز محمد بن راشد لإعداد القادة»، إعداد كوادر وطنية من القطاعين العام والخاص، مؤهلة بأفضل الخبرات والمعارف مع التركيز على مهارات اقتصاد المستقبل. ويركز البرنامج، الذي يستمر لمدة 9 أشهر، على تطوير 8 كفاءات اقتصادية وهي: الحوكمة الاقتصادية، وصحة الاقتصاد، والمتغيرات العالمية، والاستدامة والتوازن، والمؤشرات والتنافسية.