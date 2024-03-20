حالة جوية تبدأ اليوم حتى الثلاثاء

إبراهيم سليم (أبوظبي)

تشهد الدولة أنظمة ضغطية سطحية ضعيفة، يصاحبها مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، وبلغت أعلى درجة حرارة مسجلة على الدولة اليوم 36.7 درجة مئوية في أم الزمول (العين) الساعة 15:30 وحميم (منطقة الظفرة) الساعة 14:00 وجسيورة (منطقة الظفرة) الساعة 15:00 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات، مسجلة انخفاضاً في درجة الحرارة العظمى يقدر بنحو درجتين عن أمس، إذ سجلت درجة الحرارة 38.3 درجة مئوية في وتييد (منطقة الظفرة)، ويتوقع المركز انخفاضاً آخر في درجات الحرارة اليوم، بينما تعاود درجات الحرارة الارتفاع التدريجي من الجمعة.



ووفقاً للمركز الوطني للأرصاد، من المتوقع أن تتأثر الدولة بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الغربي يصاحبه رياح جنوبية شرقية رطبة، مع امتداد منخفض جوي علوي مصحوب بتيار هوائي من الشمال الغربي مع تدفق كميات مختلفة من السحب من جهة الغرب والجنوب الغربي، وتستمر الحالة الجوية خلال الفترة من اليوم الجمعة 22 مارس إلى الثلاثاء 26 مارس 2024.

وطبقاً لتوصيف المركز للحالة، فتكون خفيفة إلى متوسطة، ويكون الطقس الجمعة والسبت: غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً مع فرصة سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة على مناطق متفرقة، بينما يتعمق المنخفض بداية من الأحد إلى الثلاثاء، ونتيجة لتعمق المنخفض الجوي العلوي تزداد السحب على مناطق متفرقة، ويتخللها بعض السحب الركامية، يصاحبها سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة، وتكون غزيرة أحياناً على فترات مع البرق والرعد أحياناً وانخفاض في درجات الحرارة، وتقل كميات السحب تدريجياً من مساء يوم الثلاثاء.

وتكون حركة الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتحول إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً خاصة مع السحب، وتكون مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، وبالنسبة إلى الوضع في البحر، يتوقع أن يكون البحر خفيفاً إلى متوسط الموج يصبح مضطرباً إلى شديد الاضطراب أحياناً من يوم الأحد في الخليج العربي، ومضطرباً في بحر عُمان أحياناً، خاصة مع السحب الركامية.



ووفقاً للنشرة الجوية الصادرة عن المركز، يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يسود غداً طقس صحو إلى غائم جزئياً ومغبر أحياناً، مع انخفاض آخر في درجات الحرارة، ورطب ليلاً وصباح الجمعة مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار، وسرعتها من15إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، والبحر مضطرب إلى متوسط الموج في الخليج العربي، وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عُمان.