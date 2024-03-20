حاكم أم القيوين يستقبل رئيس المجلس الوطني الاتحادي وأعضاء المجلس والمهنئين بالشهر الفضيل

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، الليلة بقصر سموه، بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، المهنئين بشهر رمضان المبارك.

فقد استقبل صاحب السمو حاكم أم القيوين، معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، وأعضاء المجلس، الذين قدموا لسموه أسمى آيات التهاني والتبريكات بحلول شهر رمضان المبارك، معربين عن خالص تهانيهم بهذه المناسبة العزيزة على قلوب المسلمين جميعاً، راجين من العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على قيادتنا الرشيدة وشعب الإمارات بالتقدم والازدهار، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير والأمن والسلام.

وتقبل سموه التهاني والتبريكات بالشهر الفضيل من اللواء سهيل جمعة محمد كلثم الخييلي، مدير عام الهُوِيَّة وجوازات السفر في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، والوفد المرافق له، داعين الله -عز وجل- أن يمن الله على سموه بموفور الصحة والعافية، وعلى شعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية بالخير والبركة.

وتقبل سموه التهاني والتبريكات من الدكتور جلال حاتم، مدير جامعة أم القيوين، وأعضاء الهيئة التدريسية بالجامعة الذين قدموا التهنئة بالشهر الفضيل، مبتهلين إلى الله -عز وجل- أن يمد سموه بموفور الصحة والعافية.

كما تقبل سموه التهاني والتبريكات بشهر رمضان المبارك من المواطنين ورجال الأعمال والتجار ورؤساء الشركات ومديري البنوك والشركات العاملة بالدولة، وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية، داعين العلي القدير أن يمتع سموه بالصحة والعافية.

حضر الاستقبال، معالي الشيخ حميد بن أحمد المعلا، والشيخ سيف بن راشد المعلا، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والشيخ عبد الله بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة المالية، والشيخ علي بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة البلدية، والشيخ أحمد بن ناصر بن أحمد المعلا، وناصر سعيد التلاي، مدير الديوان الأميري، وسيف حميد سالم، مدير مكتب سمو ولي عهد أم القيوين.